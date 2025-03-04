Лучше введения миротворцев: Вэнс назвал главную гарантию безопасности для Украины

Вице-президент США подчеркнул, что существует гарантия для Украины, которая будет лучше введения миротворцев и предусматривает соглашение с США по недрам.

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Вэнс назвал лучшую гарантию безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/JDVance

О чем сказал Вэнс:

Соглашение о недрах с США станет лучшей гарантией безопасности для Украины

Зеленский должен "серьезно хотеть мира"

Лучший способ защитить Украину от нового вторжения России - это обеспечить финансовую заинтересованность США в ее будущем. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, передает Guardian.

По его словам, если Украина стремится к реальным гарантиям безопасности от повторной агрессии со стороны Владимира Путина, самой надежной защитой станет предоставление американцам экономических выгод в будущем страны.

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"Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 военнослужащих из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет", - сказал он.

Интервью вышло в эфир в тот самый день, когда Белый дом объявил о приостановлении военной помощи Украине, и через несколько дней после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Вэнс отметил, что "американский народ не будет терпеть" бесконечного финансирования войны.

Он настаивает, что украинский президент должен "серьезно стремиться говорить о мире", поскольку "нельзя приезжать в Овальный кабинет и отказываться даже обсуждать мирное соглашение". По его словам, США считают, что "гарантии безопасности возможны только после подписания мирного соглашения".

Также Вэнс заявил, что во время встречи в пятницу Зеленский "продемонстрировал недостаток уважения и чувство собственной исключительности". Он утверждает, что сначала пытался "разрядить ситуацию", хотя ряд экспертов назвали именно его действия провокацией конфликта.

"Зеленский четко показал нежелание участвовать в мирном процессе - но в конце концов будет вынужден это сделать", - добавил Вэнс.

Политика администрации Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после напряженного разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее Трамп сделал ряд заявлений относительно войны в Украине, украинского президента и соглашения о полезных ископаемых, пишет The Times. Он отметил, что это соглашение остается в силе и назвал его "замечательным для Америки". Также Трамп планирует представить свой план по Украине в обращении "О положении страны", которое состоится во вторник, 4 марта.

Тем временем главный редактор Defence Express Олег Катков предостерег, что в случае полного прекращения военной помощи от США Вооружённые силы Украины могут потерять до 30% имеющегося вооружения.

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"Guardian" "Guardian" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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