"Дверь открыта": у Трампа назвали условие участия Зеленского в переговорах

Главное:
- Вашингтон в будущем будет готов снова разговаривать с Зеленским
- США уже работают над деталями мирного урегулирования
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал вопрос вероятности продолжения переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского.
"Он (Зеленский – ред.) продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и их президента", - подчеркнул он в интервью Fox News.
В то же время вице-президент США не исключил, что Вашингтон будет готов снова разговаривать с Зеленским, если он "серьезно займется деталями".
"Я думаю, что если бы он позвонил и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе. Послушайте, есть детали, которые действительно имеют значение, над которыми мы уже работаем с русскими. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно приобщиться к обсуждению деталей", - сказал он.
По его словам, США уже работают с россиянами и с союзниками над деталями, поэтому "если Украина готова подключиться - дверь открыта".
"Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Владимир Путин больше никогда не вторгнется в Украину, лучший способ – обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины", - сказал соратник Трампа.
По его словам, единственным способом проверить готовность россиян к компромиссу являются переговоры, при этом США не могут и не будут бесконечно финансировать войну в Украине.
"Европейские лидеры на самом деле вредят Украине. Их народы тоже не хотят бесконечного финансирования войны. И американцы не хотят. Единственный интерес, который соответствует и США, и Европе, и Украине – это завершение этой войны. Зеленский едет в Европу, где его надувают как символ свободы и подталкивают воевать дальше. Но воевать дальше с чем? За чьи деньги, чьи боеприпасы и чьи жизни?", - добавил Вэнс.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.
Напомним, ранее сообщалось, что президент и американские чиновники почувствовали неуважение в риторике и поведении Зеленского - ссылались на то, что он "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.
Ранее сообщалось, что мировые лидеры отреагировали на скандал в Белом доме. Бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что ему стыдно за такое поведение.
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Кто такой Джей Ди Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.
15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.
Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.
Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.
Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.
В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.
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