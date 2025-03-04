"Дверь открыта": у Трампа назвали условие участия Зеленского в переговорах

Джей Ди Вэнс не исключил, что Вашингтон будет готов снова разговаривать с Владимиром Зеленским.

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Джей Ди Вэнс прокомментировал участие Владимира Зеленского в переговорах / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

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Вашингтон в будущем будет готов снова разговаривать с Зеленским

США уже работают над деталями мирного урегулирования

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал вопрос вероятности продолжения переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Он (Зеленский – ред.) продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и их президента", - подчеркнул он в интервью Fox News.

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В то же время вице-президент США не исключил, что Вашингтон будет готов снова разговаривать с Зеленским, если он "серьезно займется деталями".

"Я думаю, что если бы он позвонил и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе. Послушайте, есть детали, которые действительно имеют значение, над которыми мы уже работаем с русскими. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно приобщиться к обсуждению деталей", - сказал он.

По его словам, США уже работают с россиянами и с союзниками над деталями, поэтому "если Украина готова подключиться - дверь открыта".

"Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Владимир Путин больше никогда не вторгнется в Украину, лучший способ – обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины", - сказал соратник Трампа.

По его словам, единственным способом проверить готовность россиян к компромиссу являются переговоры, при этом США не могут и не будут бесконечно финансировать войну в Украине.

"Европейские лидеры на самом деле вредят Украине. Их народы тоже не хотят бесконечного финансирования войны. И американцы не хотят. Единственный интерес, который соответствует и США, и Европе, и Украине – это завершение этой войны. Зеленский едет в Европу, где его надувают как символ свободы и подталкивают воевать дальше. Но воевать дальше с чем? За чьи деньги, чьи боеприпасы и чьи жизни?", - добавил Вэнс.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что президент и американские чиновники почувствовали неуважение в риторике и поведении Зеленского - ссылались на то, что он "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.

Ранее сообщалось, что мировые лидеры отреагировали на скандал в Белом доме. Бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что ему стыдно за такое поведение.

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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