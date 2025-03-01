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"Зеленский должен попросить прощения": в Белом доме разразились новым заявлением

Алёна Воронина
1 марта 2025, 09:17
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Рубио считает, что Зеленский должен извиниться за то, что якобы превратил встречу с Трампом "в фиаско для себя".
Марко Рубио, Владимир Зеленский
В Белом доме разразились новым заявлением/ коллаж: Главред, фото: Facebook Michael Vadon, Офис президента Украины

Кратко:

  • Госсекретарь США Рубио считает, что Зеленский должен попросить прощения
  • Рубио убежден, якобы это Зеленский превратил встречу с Трампом "в фиаско для себя"
  • Зеленский ранее заявил, что не сделал ничего плохого

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио считает, что украинский президент Владимир Зеленский должен извиниться за то, что он якобы превратил встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая проходила в Белом доме, "в фиаско для него".

Об этом Рубио заявил в интервью CNN. Кроме этого, госсекретарь США выразил свои сомнения в том, действительно ли Зеленский хочет мира в Украине.

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Рубио высказался, якобы "Зеленскому не нужно было идти туда и становиться антагонистом".

"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно - а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь - вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете думать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так", - сказал госсекретарь США.

Напомним, после встречи с Трампом украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News сказал, что не считает, что сделал что-то плохое или оскорбил американского лидера Дональда Трампа во время их встречи.

Когда журналист спросил, хочет ли Зеленский попросить прощения у Трампа и народа США, Зеленский ответил, что не сделал ничего плохого.

"Я уважаю президента и народ США, но я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Мы партнеры, мы очень близкие партнеры, и мы должны быть честными", - сказал президент Украины.

Спор Зеленского, Трампа и Вэнса во время встречи - что известно

Ранее Главред рассказывал все подробности скандальной встречи Зеленского и Трампа в США. Президент Украины прибыл в Вашингтон, где планировалось подписание соглашения о металлах, однако встреча закончилась неожиданно.

Зеленский жестко поссорился с Трампом и Вэнсом во время встречи. Дональд Трамп намекнул на то, что Зеленский неблагодарный и без него Украина якобы не сможет справиться.

После этого мировые лидеры массово отреагировали на ссору Зеленского и Трампа. Европа объединилась, выражая поддержку Владимиру Зеленскому и Украине.

После скандальной встречи Зеленский дал интервью Fox News. Он подчеркнул, что не считает, что сделал что-то плохое или оскорбил американского лидера Дональда Трампа во время их встречи. Также Зеленский заявил, что просто прекращение огня без гарантий безопасности не является приемлемым вариантом для Украины. На вопрос журналиста, вернулся бы он в Белый дом прямо сейчас, если бы была возможность Зеленский ответил: "нет".

Напомним, Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским. Трамп во время своей речи несколько раз заявил, что у Зеленского "нет карт" на руках.

После перепалки в Белом доме премьер Британии поговорил с Зеленским и Трампом. Стармер ждет украинского лидера в Лондоне. Встреча запланирована на воскресенье.

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