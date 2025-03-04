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Страна с 52-миллионным населением поддержала войну РФ против Украины

Виталий Кирсанов
4 марта 2025, 17:01
592
Премьер Мьянмы обвинил в войне в Украине западные страны.
Мьянма
Премьер Мьянмы обвинил в войне в Украине западные страны / коллаж: Главред, фото: скриншот с ТК Смотри

Российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах в Кремле обсудили нападение России на территорию Украины. Об этом сообщают росСМИ.

"Мы понимаем ситуацию в России. Мы полностью поддерживаем спецоперацию в Украине. И я уверенно могу сказать: победа будет за вами", - заявил Мин Аун Хлайн.

Также он заявил, что "благодаря усилиям России мы движемся к многополярности, но западные страны начали этому противодействовать".

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"Именно поэтому мы и получили ситуацию в Украине", - отметил Мин Аун Хлайн.

Страна с 52-миллионным населением поддержала войну РФ против Украины

Смотрите видео заявления представителя Мьянмы:

Война в Украине – новости по теме:

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна вместе с Великобританией могут сыграть важную роль в "возведении" мостов между США и Украиной. Она также предупредила, что разногласия на Западе "делают нас всех слабее".

Украина без американской помощи способна воевать с РФ еще как минимум полгода, пишет Financial Times. Однако даже при сценарии усиленной помощи со стороны Европы, держаться будет сложно.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС 6 марта будет требовать принятия решения о возобновлении транзита российского газа через Украину. В случае отказа он угрожает заблокировать итоговые выводы саммита.

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Мьянма

Мьянма - государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Страна с 1962 года находилась под управлением военных. В апреле 2008 года Государственный совет огласил новую конституцию Мьянмы. Её основной принцип - "дисциплинированная, процветающая демократия". По этой конституции четверть депутатских мест в парламенте Мьянмы резервируется за военными. В 2021 году произошёл военный переворот, осуществлённый вооружёнными силами Мьянмы, и исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьин Шве (с 1 февраля 2021 года по 22 июля 2024 года). Ныне действующим фактическим лидером Мьянмы является Мин Аун Хлайн.

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