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Рим и Лондон готовы стать "мостом" между США и Украиной – Мелони

Виталий Кирсанов
2 марта 2025, 16:30
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Джорджа Мелони считает, что если Запад разделится, это "сделает нас всех слабее".
Джорджа Мелони
Рим и Лондон готовы стать "мостом" между США и Украиной / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook/DonaldTrump, ОПУ

Вы узнаете:

  • Мелони поблагодарила Стармера за мирный саммит в Лондоне
  • Стармер сказал, что "с нетерпением ждет возможности поговорить" с Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна вместе с Великобританией могут сыграть важную роль в "возведении" мостов между США и Украиной. Она также предупредила, что разногласия на Западе "делают нас всех слабее", пишет The Telegraph.

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Мелони поблагодарила его за то, что он собрал европейских лидеров на мирный саммит в Лондоне.

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По ее словам, Великобритания и Италия "очень скоординированы в достижении цели, которой мы хотим достичь - справедливого и длительного мира в Украине".

"Я думаю, что очень важно, чтобы мы избежали риска раскола на Западе. И я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в возведении мостов. Если мы разделимся, это сделает нас всех слабее", - подчеркнула Мелони.

В свою очередь, Стармер сказал, что "с нетерпением ждет возможности поговорить" с Мелони "о важных вопросах, которые стоят перед нами", отмечает Sky News.

"У нас очень схожий менталитет, поэтому я с нетерпением жду возможности услышать ваше мнение по этим вопросам", - добавил глава британского правительства.

Война в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее в The Washington Post написали, что Трамп может прекратить военную помощь Украине. Согласно предположению собеседника журналистов, в случае принятия такого решения Киев может остаться без радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет.

Администрация Трампа не будет выписывать чеки на "далекую войну", сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, для завершения российско-украинской войны все участники мирного процесса должны пойти на уступки.

Украина без американской помощи способна воевать с РФ еще как минимум полгода, пишет Financial Times. Однако даже при сценарии усиленной помощи со стороны Европы, держаться будет сложно.

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