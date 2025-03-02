Словакия не будет больше помогать Украине: Фицо выдал новое требование

Фицо раскритиковал стратегию "мир через силу" и призвал Евросоюз возобновить транзит газа из России через Украину иначе он будет блокировать решение саммита ЕС.

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Словакия прекратила всю поддержку для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Фицо:

Словакия останавливает всю поддержку Украины

ЕС должен принять решение о возобновлении транзита российского газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС 6 марта будет требовать принятия решения о возобновлении транзита российского газа через Украину. В случае отказа он угрожает заблокировать итоговые выводы саммита. Об этом он заявил на своей странице в X.

"Словакия не будет поддерживать Украину ни в финансовом, ни в военном плане, чтобы дать ей возможность продолжать войну. Если другие решат это сделать, мы это уважаем", - говорится в опубликованном заявлении. видео дня

Фицо раскритиковал стратегию достижения мира силовыми методами, назвав ее нереалистичной и направленной лишь на оправдание продолжения войны в Украине. Он считает, что Украина никогда не будет достаточно сильной для переговоров с позиции военного превосходства.

Словакия предлагает включить в выводы саммита требование о немедленном прекращении огня, независимо от достижения окончательного мирного соглашения, что, по словам Фицо, отвергает как президент Украины Владимир Зеленский, так и ряд стран ЕС.

Также Братислава настаивает, чтобы в итоговом документе было зафиксировано требование о возобновлении транзита газа через Украину в Словакию и Западную Европу.

"Если саммит не будет учитывать то, что есть и другие мнения, кроме простого продолжения войны, Европейский совет может не договориться о выводах по Украине в четверг", - заявил Фицо.

В то же время Фицо признал необходимость усиления обороноспособности Европы.

Что известно о Роберте Фицо / Инфографика: Главред

Угрозы Фицо в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, словацкий премьер Роберт Фицо, подобно президенту США Дональду Трампу, пытался оправдать российскую агрессию против Украины, одновременно обвинив Владимира Зеленского в якобы нежелании проводить выборы. Выступая на мероприятии американских консерваторов CPAC, он похвалил Трампа за то, что тот якобы возвращает "мир в Европу", и при этом пытался оправдать российское вторжение в Украину.

Фицо также заявил, что имеет "моральное право" остановить транзит газа в Украину через Словакию, если Киев прекратит транзит российского газа через свою территорию с 2025 года. Об этом он написал в Facebook, раскритиковав оппозицию.

Политический аналитик и историк Александр Палий оценил влияние премьера Словакии Роберта Фицо и венгерского лидера Виктора Орбана на завершение войны в Украине. Он отметил, что их в Европе называют "мафиози, прикормленными российской мафией".

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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