"Кое-где туман или парочка снежинок": иноптик сказала, когда ждать потепления

Вы узнаете:
- Прогноз погоды от Натальи Диденко
- Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Погода в понедельник, 3 марта, в Украине будет облачной и прохладной, однако в дальнейшем температура значительно повысится. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее прогнозу, серьезных осадков завтра не ожидается.
"Разве что кое-где туман или парочка снежинок", - отметила она.
Температура воздуха в течение дня будет в пределах +2...+5 градусов, на западе до +7. В то же время на востоке будет несколько прохладнее - около нуля.
В Киеве понедельник также будет облачным и прохладным - в пределах 2-4 градусов тепла.
Однако в дальнейшем температура с каждым днем будет повышаться, прогнозирует синоптик.
"На выходных в большинстве областей Украины вероятно +10+15 градусов", - сообщает она.
Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 3 марта, температура ночью опустится до +1°…-1°, а днем будет +3°…+5°. Облачно с прояснениями.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будут снег, дождь и туман - в Украине резко изменится погода. Синоптик предупредил о резких изменениях в погодных условиях в первые два дня весны.
Также ранее сообщалось, что Украину накроет атмосферный фронт - в каких областях будут снег и дождь. Температура воздуха в ряде областей упадет до -9 градусов, а в некоторых регионах потеплеет до +7 градусов.
Напомним, мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине - как она повлияет на здоровье. Магнитная буря достигла своего пика. Стало известно, когда она пойдет на спад.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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