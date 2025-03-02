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"Кое-где туман или парочка снежинок": иноптик сказала, когда ждать потепления

Виталий Кирсанов
2 марта 2025, 13:03обновлено 2 марта, 13:46
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Со следующей недели температура с каждым днем будет повышаться.
Прогноз погоды
Синоптик сказала, когда ждать потепления / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко
  • Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Погода в понедельник, 3 марта, в Украине будет облачной и прохладной, однако в дальнейшем температура значительно повысится. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, серьезных осадков завтра не ожидается.

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"Разве что кое-где туман или парочка снежинок", - отметила она.

Температура воздуха в течение дня будет в пределах +2...+5 градусов, на западе до +7. В то же время на востоке будет несколько прохладнее - около нуля.

В Киеве понедельник также будет облачным и прохладным - в пределах 2-4 градусов тепла.

Однако в дальнейшем температура с каждым днем будет повышаться, прогнозирует синоптик.

"На выходных в большинстве областей Украины вероятно +10+15 градусов", - сообщает она.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 3 марта, температура ночью опустится до +1°…-1°, а днем будет +3°…+5°. Облачно с прояснениями.

Погода в Украине 3 марта
Погода в Украине 3 марта / Фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будут снег, дождь и туман - в Украине резко изменится погода. Синоптик предупредил о резких изменениях в погодных условиях в первые два дня весны.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет атмосферный фронт - в каких областях будут снег и дождь. Температура воздуха в ряде областей упадет до -9 градусов, а в некоторых регионах потеплеет до +7 градусов.

Напомним, мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине - как она повлияет на здоровье. Магнитная буря достигла своего пика. Стало известно, когда она пойдет на спад.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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