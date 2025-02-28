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Украину накроет атмосферный фронт: в каких областях будут снег и дождь

Алёна Воронина
28 февраля 2025, 12:44
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Температура воздуха в ряде областей упадет до -9 градусов, а в некоторых регионах потеплеет до +7 градусов.
Погода, снег, зима
Погода в Украине - Украину накроет атмосферный фронт/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 1-2 марта
  • В каких областях будут осадки

Погода в Украине в выходные, 1 и 2 марта, будет определяться атмосферным фронтом, который будет пересекать территорию нашего государства. Вследствие этого будут идти дождь и мокрый снег.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что осадки будут перемещаться в течение субботы-воскресенья от западных областей в восточном направлении.

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Не будет осадков только в восточных областях, однако там будет облачно.

Температура воздуха ночью будет держаться на уровне около нуля, на западе будет 0...+4 градуса, в восточной части -2...-9 градусов.

В дневные часы 1 и 2 марта погода будет самой теплой в западных областях, там ожидается +2...+7 градусов.

Самая низкая температура будет на востоке, 1 марта столбики термометров будут показывать -2...-5 градусов, 2 марта 0...-4 градуса.

На остальной территории в течение дня субботы-воскресенья будет +1...+5 градусов.

Погода в Украине 1 марта
Погода в Украине 1 марта/ meteoprog
Погода в Украине на 2 марта
Погода в Украине 2 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 1-2 марта

В Киеве 1 марта пройдет мокрый снег, 2 марта обойдется просто плотной облачностью.

Температура воздуха 1 марта в течение дня будет колебаться в пределах +1...+3 градусов, в воскресенье потеплеет до +3...+5 градусов.

"На следующей неделе дальше будет теплеть, однако с ветром и осадками", - добавила Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мокрый снег и дождь накроют часть областей - в Украину врывается циклон Reiner. В пяти областях ударят морозы -10...-15 градусов и будет сильный ветер.

Также ранее сообщалось, что весна начнется вовремя - какой будет погода в Украине в марте 2025 года. Март 2025 года должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы, прогнозирует синоптик.

Напомним, мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине - как она повлияет на здоровье. Магнитная буря достигла своего пика. Стало известно, когда она пойдет на спад.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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