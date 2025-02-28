Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Магнитная буря достигла своего пика. Стало известно, когда она пойдет на спад.

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Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине:/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

На каком уровне сейчас магнитная буря и какой она будет в течение недели

Когда закончится магнитная буря

Как она повлияет не здоровье

Украину атаковала мощная магнитная буря. В пятницу, 28 февраля, она еще больше усилилась по сравнению с предыдущими днями.

Так, если 26 февраля она была на уровне 4 баллов, 27 февраля составляла 6 баллов, то сегодня ее мощность выросла до 7 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

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Ожидается, что завтра, в первый день весны, магнитная буря пойдет на спад - ее уровень составит 4 балла.

В последующие дни она должна еще больше ослабнуть. В воскресенье, 2 марта, магнитная буря будет держаться на уровне 3 баллов. Такой она будет оставаться и в несколько следующих дней вплоть до 5 марта включительно.

6 и 7 марта, как ожидается, магнитная буря будет держаться на уровне 2 баллов.

Магнитная буря 28 февраля/ meteoagent

Как магнитная буря влияет на самочувствие человека

В результате воздействия магнитной бури у людей может возникать ряд негативных симптомов. Среди них: головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах.

Также может подниматься артериальное давление, могут обостряться хронические болезни.

Симптомы влияния магнитной бури/ Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, предыдущая сильная магнитная буря на уровне 5 баллов была зафиксирована 25 февраля. 26 февраля она пошла на спад.

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