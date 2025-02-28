Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Вы узнаете:
- На каком уровне сейчас магнитная буря и какой она будет в течение недели
- Когда закончится магнитная буря
- Как она повлияет не здоровье
Украину атаковала мощная магнитная буря. В пятницу, 28 февраля, она еще больше усилилась по сравнению с предыдущими днями.
Так, если 26 февраля она была на уровне 4 баллов, 27 февраля составляла 6 баллов, то сегодня ее мощность выросла до 7 баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Ожидается, что завтра, в первый день весны, магнитная буря пойдет на спад - ее уровень составит 4 балла.
В последующие дни она должна еще больше ослабнуть. В воскресенье, 2 марта, магнитная буря будет держаться на уровне 3 баллов. Такой она будет оставаться и в несколько следующих дней вплоть до 5 марта включительно.
6 и 7 марта, как ожидается, магнитная буря будет держаться на уровне 2 баллов.
Как магнитная буря влияет на самочувствие человека
В результате воздействия магнитной бури у людей может возникать ряд негативных симптомов. Среди них: головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах.
Также может подниматься артериальное давление, могут обостряться хронические болезни.
Как ранее сообщал Главред, предыдущая сильная магнитная буря на уровне 5 баллов была зафиксирована 25 февраля. 26 февраля она пошла на спад.
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