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Что значит слово "куштувати": не все украинцы смогут объяснить правильное значение

Алёна Воронина
28 февраля 2025, 04:35
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Слова "їсти", "смакувати" и "куштувати" на самом деле отличаются по значению.
Украинский язык, Светлана Чернышева
Что значит слово "куштувати"/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Вы узнаете:

  • Чем отличаются слова "їсти", "смакувати" и "куштувати"
  • Можно ли говорить "вживати слова"

Когда мы говорим о потреблении пищи, то в разговоре могут звучать несколько разных слов для описания этого процесса - "їсти", "смакувати" и "куштувати". Но на самом деле каждое из этих слов имеет свое точное значение, и они не могут использоваться как полные синонимы.

Учительница украинского языка Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, какое значение имеет каждое из этих слов.

"Кстати, о еде. Есть три слова - "їсти", "смакувати" і "куштувати". Чем они отличаются? "Їсти" - это просто потреблять пищу. "Смакувати" - это есть медленно, наслаждаясь, смакуя каждый кусочек, оценивая вкусовые качества. А "куштувати" - это съедать или выпивать что-то для пробы", - пояснила учительница.

Также она объяснила, можно ли говорить "вживати слова".

"Некоторые мои зрители очень волнуются, что я неправильно использую в своей речи те или иные слова. Например, пишут мне, что нельзя говорить "вживати слова". Что "вживати" можно только еду. Если же заглянуть в словари, то мы видим, что еду и напитки мы можем и "вживати", и "споживати". Также мы "споживаємо електроенергію", а "квіти споживають воду". А вот слова мы можем "вживати" і "використовувати", - отметила учительница.

Смотрите видео о том, что означает слово "куштувати":

Как ранее сообщал Главред, ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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украинский язык Светлана Чернышева
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