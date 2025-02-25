Что означает выражение "лихий на їжу": лишь единицы объяснят значение

Вы узнаете:
- Что означает выражение "лихий на їжу"
- Когда используется такое выражение
Украинский язык содержит ряд благозвучных фразеологизмов. Однако не все из них мы привыкли использовать в своей ежедневной речи - вместо большого количества таких выражений мы употребляем более простые синонимы.
К такому списку фразеологизмов можно отнести выражение "лихий на їжу". Что оно означает, объяснила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Знаете ли вы кого-то, кто "лихий на їжу"? Вероятно, что знаете. Но знаете ли, что означает это выражение? "Лихий на їжу" - так говорят о человеке, который любит хорошо, много и главное - быстро есть. А бываете ли вы "лихі на їжу"?", - отметила Багний.
Смотрите видео о том, что означает выражение "лихий на їжу":
@sametak1064 О ком говорят "лихой на еду"? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".
Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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