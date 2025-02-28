Будут снег, дождь и туман: в Украине резко изменится погода

Синоптик предупредил о резких изменениях в погодных условиях в первые два дня весны.

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Погода в Украине - будут снег, дождь и туман/ фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине 1 и 2 марта

В каких областях будут мокрый снег и дождь

Погода в Украине в выходные, 1 и 2 февраля, отметится повышением температуры воздуха и небольшими осадками в виде мокрого снега. Местами также будут дожди.

Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что из-за поступления на территорию нашего государства теплого и влажного воздуха с запада в первые дни марта погода будет преимущественно облачной, с небольшим снегом и дождем.

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Также он предупредил, что возможны туманы и налипание мокрого снега.

Погода в Украине 1 марта

В западных областях

В западных областях ночью ожидается мокрый снег, временами с дождем, днем без существенных осадков. Кое-где туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +3...+8.

В северных областях

В северных областях ночью без существенных осадков, утром и днем пройдет снег и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 градусов, в Сумской области до -10 градусов; днем -3...+2.

В центральных областях

В центральных областях Украины преимущественно без осадков, лишь на западе Черкасской и Кировоградской областей днем пройдет небольшой снег/ мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -2...-7 градусов, днем 0...+5.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Только в Одесской области днем ожидается дождь с мокрым снегом. Кое-где возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +2...+7.

В восточных областях

В восточных регионах страны ожидается прохладная и сухая погода. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах -8...-13 градусов, днем -4...+1.

Погода в Украине 1 марта/ meteoprog

Погода в Украине 2 марта

В западных областях

В западных областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем. В Карпатах ожидается умеренный снегопад. Кое-где возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4.

В северных областях

В северной части страны местами будет отмечаться небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер будет преобладать юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем +1...+6.

В центральных областях

В центральных регионах Украины ночью местами ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...-5 градусов, днем +1...+6

На юге Украины

В южной части страны местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, в Одесской области умеренные осадки. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +2...+7.

В восточных областях

В восточных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем -2...+3.

Погода в Украине 2 марта/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мокрый снег и дождь накроют часть областей - в Украину врывается циклон Reiner. В пяти областях ударят морозы -10...-15 градусов и будет сильный ветер.

Также ранее сообщалось, что весна начнется вовремя - какой будет погода в Украине в марте 2025 года. Март 2025 года должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы, прогнозирует синоптик.

Напомним, мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине - как она повлияет на здоровье. Магнитная буря достигла своего пика. Стало известно, когда она пойдет на спад.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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