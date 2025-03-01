"В дальнейшем еще теплее": синоптик предупредила об изменениях в погоде

Почти по всей территории Украины скоро будет преимущественно плюсовая температура воздуха.

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Синоптик предупредила об изменениях в погоде/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будет еще большее потепление

Какой будет погода в Украине 2 марта

Погода в Украине в воскресенье, 2 марта, будет с периодическими осадками и порывистым ветром.

В то же время температура воздуха будет стремительно расти и в воскресный день будет держаться преимущественно плюсовой. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"2-го марта в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов будет сыро, с периодическими осадками - дождь и мокрый снег, с порывистым ветром. Температура воздуха расположится в обычном режиме: на западе +3...+7, на востоке -2...+2, на остальной территории Украины +1...+5 градусов", - отметила синоптик.

Также она рассказала, что в Киеве в воскресенье будет сыро, облачно, днем температура воздуха будет держаться на уровне +4 градусов.

Диденко добавила, что в дальнейшем погода будет еще теплее.

Погода в Украине 2 марта/ Facebook Диденко

Погода в Украине 2 марта/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будут снег, дождь и туман - в Украине резко изменится погода. Синоптик предупредил о резких изменениях в погодных условиях в первые два дня весны.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет атмосферный фронт - в каких областях будут снег и дождь. Температура воздуха в ряде областей упадет до -9 градусов, а в некоторых регионах потеплеет до +7 градусов.

Напомним, мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине - как она повлияет на здоровье. Магнитная буря достигла своего пика. Стало известно, когда она пойдет на спад.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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