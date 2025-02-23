Расширение НАТО: Зеленский предупредил Орбана и Фицо об опасности

Президент Украины напомнил Орбану, что НАТО не должно было расширяться на Венгрию.

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Зеленский сделал заявление о расширении НАТО / Коллаж: Главред, фото: Главред, facebook/robertficosk

Кратко:

Зеленский отреагировал на заявления Трампа о том, что война в Украине якобы началась из-за игнорирования предупреждений РФ о возможном вступлении Украины в НАТО

Президент Украины передал привет Орбану и Фицо и предупредил об опасности

Президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно делали заявления о том, что война в Украине якобы началась из-за игнорирования предупреждений России о возможном вступлении Украины в НАТО. Украинский лидер во время общения с журналистами на форуме "Украина. Год 2025" отреагировал на заявления Запада относительно расширения Альянса.

По его словам, если до 1991 года между Советским Союзом и США якобы было соглашение, запрещающее расширение НАТО на восток Европы, тогда каким образом Венгрия все же присоединилась к Альянсу.

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"Венгрия получила статус члена НАТО в 1999 году и входила в список тех стран, на которые не должно было распространяться членство в Альянсе...Как лидер Венгрии не боится поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что, по словам Путина, после распада СССР к странам, которые не должны были бы быть в НАТО, относятся: Венгрия, Чехия, Болгария, Словакия и Румыния.

"Большой привет Фицо и Орбану. Это не риск сейчас все это делать? Это не риск к их обществам и их странам? И не риск, что все эти страны, которые стали членами НАТО после тех или иных договоренностей Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, что они все сегодня могут быть, если Украина не выстоит под ударом оккупации или присутствия российской армии на их территории? Я вам привел реальный пример с НАТО и я считаю, что он опасен", - передал президент.

Зеленский "разгромил" Орбана и Фицо - смотрите видео:

Вступление Украины в НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Украина ожидает от партнеров гарантий безопасности, а членство в НАТО является самым дешевым вариантом обеспечения таких гарантий. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс не должен обсуждаться с Россией, а решаться между Киевом и членами НАТО.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вступление Украины в НАТО маловероятно из-за сопротивления со стороны США, Германии и Венгрии. В интервью The Economist он отметил, что в случае невозможности присоединения к Альянсу Украине придется значительно увеличить свою армию, чтобы эффективно противостоять России.

Ранее глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказывал, что США пока не готовы принять Украину в Альянс. Однако в случае отказа от НАТО, Украина может рассчитывать на другой формат гарантий безопасности - соглашение, похожее на те, которые США заключили с Южной Кореей, Израилем и Египтом.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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