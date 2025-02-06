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"Трамп может сказать "нет": Фесенко сказал, почему вступление в НАТО под угрозой

Руслана Заклинская
6 февраля 2025, 19:50
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Президент Украины Владимир Зеленский постоянно подчеркивает важность вступления Украины в НАТО, отметил Владимир Фесенко.
'Трамп может сказать 'нет': Фесенко сказал, почему вступление в НАТО под угрозой
США не спешат с принятием Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Фесенко:

  • Гарантия безопасности номер один для Украины - это вступление в НАТО
  • Существует вероятность, что США могут отказать Украине в членстве в НАТО
  • Альтенатива НАТО - международный договор между США и Украиной

Украина стремится стать членом НАТО, что подчеркивает президент Зеленский. Однако США пока не готовы принять Украину в Альянс. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"К чему мы стремимся? Номер один - это НАТО. Зеленский постоянно вспоминает о НАТО. Даже сейчас, в интервью американским изданиям и журналистам, он регулярно подчеркивает важность вступления в Альянс. Это и повышение ставок, и способ повлиять на Трампа и его администрацию, чтобы не допустить отказа от членства Украины в НАТО", - отметил он.

Однако, по словам Фесенко, логика США другая. Эксперт отметил, что для Путина отказ Украины от НАТО является "главным бонусом" прекращения войны.

"Сработает ли такая стратегия - вопрос открытый, но Вашингтон с этой логикой соглашается. Поэтому вариант с НАТО остается нашим приоритетом, но существует вероятность, что Трамп может сказать "нет". Собственно, даже Байден не сказал однозначного "да", - добавил он.

Фесенко подчеркнул, что в случае отказа от НАТО, Украина может рассчитывать на другой формат гарантий безопасности - соглашение, похожее на те, которые США заключили с Южной Кореей, Израилем и Египтом. Эксперт также обратил внимание на то, что США сейчас прекратили финансирование по программе USAID для многих стран, однако Египет и Израиль являются исключениями, вероятно, из-за этого договора.

"Украина тоже стремится к такому договору. Скорее всего, вряд ли мы можем рассчитывать на такие гарантии безопасности, как у Южной Кореи или Японии, поскольку там размещены американские войска. В нашем случае американцы, скорее всего, на это не пойдут", - предположил Фесенко.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Украина ожидает от партнеров гарантий безопасности, а членство в НАТО является самым дешевым вариантом обеспечения таких гарантий. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс не должен обсуждаться с Россией, а решаться между Киевом и членами НАТО.

Зеленский подчеркивает важность окончания войны справедливым миром и необходимости сильных гарантий безопасности, в частности через членство в ЕС и НАТО. Он отметил, что также обсуждается возможность размещения западных войск в Украине.

В свою очередь НАТО рассматривает два возможных варианта гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального соглашения о прекращении огня с Россией, сообщает Foreign Policy. Первый вариант предусматривает длительную экономическую и военную поддержку Украины, включая поставки оружия, финансовую помощь и восстановление страны, с возможностью будущего вступления в НАТО. Второй вариант включает немедленную защиту Украины по пятой статье Альянса.

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Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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