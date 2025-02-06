'Трамп может сказать 'нет': Фесенко сказал, почему вступление в НАТО под угрозой

Ключевые тезисы Фесенко:
- Гарантия безопасности номер один для Украины - это вступление в НАТО
- Существует вероятность, что США могут отказать Украине в членстве в НАТО
- Альтенатива НАТО - международный договор между США и Украиной
Украина стремится стать членом НАТО, что подчеркивает президент Зеленский. Однако США пока не готовы принять Украину в Альянс. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"К чему мы стремимся? Номер один - это НАТО. Зеленский постоянно вспоминает о НАТО. Даже сейчас, в интервью американским изданиям и журналистам, он регулярно подчеркивает важность вступления в Альянс. Это и повышение ставок, и способ повлиять на Трампа и его администрацию, чтобы не допустить отказа от членства Украины в НАТО", - отметил он.
Однако, по словам Фесенко, логика США другая. Эксперт отметил, что для Путина отказ Украины от НАТО является "главным бонусом" прекращения войны.
"Сработает ли такая стратегия - вопрос открытый, но Вашингтон с этой логикой соглашается. Поэтому вариант с НАТО остается нашим приоритетом, но существует вероятность, что Трамп может сказать "нет". Собственно, даже Байден не сказал однозначного "да", - добавил он.
Фесенко подчеркнул, что в случае отказа от НАТО, Украина может рассчитывать на другой формат гарантий безопасности - соглашение, похожее на те, которые США заключили с Южной Кореей, Израилем и Египтом. Эксперт также обратил внимание на то, что США сейчас прекратили финансирование по программе USAID для многих стран, однако Египет и Израиль являются исключениями, вероятно, из-за этого договора.
"Украина тоже стремится к такому договору. Скорее всего, вряд ли мы можем рассчитывать на такие гарантии безопасности, как у Южной Кореи или Японии, поскольку там размещены американские войска. В нашем случае американцы, скорее всего, на это не пойдут", - предположил Фесенко.
Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:
Гарантии безопасности для Украины - новости по теме
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Украина ожидает от партнеров гарантий безопасности, а членство в НАТО является самым дешевым вариантом обеспечения таких гарантий. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс не должен обсуждаться с Россией, а решаться между Киевом и членами НАТО.
Зеленский подчеркивает важность окончания войны справедливым миром и необходимости сильных гарантий безопасности, в частности через членство в ЕС и НАТО. Он отметил, что также обсуждается возможность размещения западных войск в Украине.
В свою очередь НАТО рассматривает два возможных варианта гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального соглашения о прекращении огня с Россией, сообщает Foreign Policy. Первый вариант предусматривает длительную экономическую и военную поддержку Украины, включая поставки оружия, финансовую помощь и восстановление страны, с возможностью будущего вступления в НАТО. Второй вариант включает немедленную защиту Украины по пятой статье Альянса.
Читайте также:
- НАТО и G7 могут перекрыть "золотую жилу" Путина: Омельченко озвучил сценарий
- Войска стран НАТО могут ввести в Украину в ответ на обострение РФ - прогноз
- Путин провалил ультиматум по Украине в НАТО, маховик уже не остановить - эксперт
Кто такой Владимир Фесенко
Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред