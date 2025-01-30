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Войска стран НАТО могут ввести в Украину в ответ на обострение РФ – прогноз

Алексей Тесля
30 января 2025, 13:57обновлено 30 января, 14:27
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Полномочия миротворческого контингента не подразумевают участие в военных действиях, пояснил Александр Морозов.
Войска НАТО
В Украину могут ввести войска НАТО / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Важно:

  • Альянсы из пяти-шести стран могут образовать миротворческий контингент
  • Вскоре можно будет увидеть войска стран НАТО в Украине

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов прокомментировал вопрос вероятности появления войск стран НАТО на линии разграничения после окончания войны в Украине.

"Президент Зеленский публично оценивал количество необходимых миротворцев, говоря, что и 40 тысяч не хватит, нужно 100 тысяч и так далее. Но тут надо сказать следующее: если стороны не собираются соблюдать режим перемирия, то никакого контингента не хватит, его разнесет мгновенно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что полномочия такого контингента не подразумевают участие в военных действиях, ведь он в значительной степени, выполняет полицейские функции.

"Сами переговоры будут идти, и если все будут чувствовать, что они движутся в направлении реального урегулирования, тогда имеет смысл вводить контингент. Это фундаментальный момент. Никто не станет вводить контингент в пекло, где нет шансов сохранить даже этот контингент", - уверен политический философ.

Он не исключает, что альянсы из пяти-шести стран, включая страны Латинской Америки и Азии, по просьбе США, могут образовать такой миротворческий контингент не из европейских армий.

"Но он может стоять и действовать только если, в конечном счете, если не Организация Объединенных Наций, то какой-то очень мощный альянс стран одобрит это и придаст этому нормативную силу. И надо, чтобы это признали обе стороны", - указал аналитик.

Вместе с тем Морозов не исключает, что в результате эскалации уже в 2025 году можно будет увидеть французские, польские или шведские войска на западе или севере Украины, чтобы обеспечить возможность ВСУ участвовать в обороне на востоке и на юге.

Смотрите видео - комментарий Александра Морозова:

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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