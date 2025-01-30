Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны

Путин не сможет читать Трампу лекции по истории, после звонка в Кремль инициативу в войне примет Европа, считает Александр Морозов.

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Разговор Трампа и Путина даст понимание перспектив окончания войны в 2025 году – Александр Морозов / Коллаж Главред

С момента инаугурации Трампа Вашингтон, Москва и Пекин сделали ряд заявлений об урегулировании войны в Украине. Вместе с этим Трамп продолжает настаивать на телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, однако Кремль, несмотря на заявления, выходить на диалог, похоже, не торопится.

В интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов рассказал, почему 2025 год может стать новым витком эскалации войны в Украине, когда Трамп начнет давить на Путина и почему Кремль снова будет угрожать Западу.

Насколько можно судить по недавним заявлениям Трампа и его соратников, США делают основную ставку именно на экономический блок. Дескать, именно санкции и низкие цены на нефть способны заставить Путина начать переговоры. Насколько вообще, по-вашему, Кремль готов идти на уступки и в принципе договариваться о чем-либо со Штатами и Украиной?

Это непростой вопрос, потому что, с одной стороны, несомненно есть свидетельства того, что Российская Федерация в целом, как экономика и как общество, устали от войны. Просто потому, что война идет три года, а это очень долгий срок.

Очевидно, что, переходя в четвертый год войны, Кремль со все большим трудом может объяснить российскому населению смысл этой войны. Пропаганда, конечно, стремится это сделать — это ее работа, — но на уровне повседневности действительно нарастает ощущение: какова должна быть итоговая цель этой войны?

Когда Кремль начинал войну, формулировались определенные задачи и цели. В июне 2024 года, чуть больше чем полгода назад, Путин сформулировал свое понимание целей войны и ее окончания. Лишь немногие в России, особенно оголтелые и индоктринированные люди, могут считать, что эти цели достижимы. Путин требует, чтобы весь мир признал территориальную аннексию четырех областей Украины в ходе этой войны, чтобы украинские войска ушли из этих областей, чтобы Украина была демилитаризована и чтобы санкции были сняты.

Закончить войну на таких условиях нереалистично с точки зрения переговоров на любом уровне. Отсюда возникает вопрос: каков реальный сценарий окончания войны для Кремля?

Можно предположить, что при определенных договоренностях, если Дональд Трамп будет действовать в этом направлении, Кремль на этом этапе максимум может пойти на так называемый режим прекращения огня без предварительных условий на определенный срок, например на 60 дней.

Многие сейчас говорят (и не без оснований), что существует международная практика, сложившаяся, например, на Ближнем Востоке. Прекращение огня без создания демилитаризованной зоны: все войска остаются на своих позициях, вся техника остается на своих позициях, просто наступает режим прекращения огня.

Если он не будет прерван в течение установленного срока, за это время возможны дипломатические усилия для перевода конфликта в другой формат – формат перемирия. Тогда последуют следующие шаги: разведение войск на определенное расстояние, скажем, 15-20 км с обеих сторон, и так далее.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о вариантах завершения войны в Украине:

Не вдаваясь в детали процедуры, можно сказать одно: мы сейчас находимся в самом начале любых возможных шагов. Пока ничего не происходит. Трамп еще не позвонил Путину. Мы не знаем результатов этого разговора. Скорее всего, когда мы услышим, что Дональд Трамп скажет после звонка Путину, станет ясно, какой сценарий наступит. Будет ли это движение к дальнейшим переговорам или сценарий, о котором вы упомянули, — план Б, при котором американская администрация, а также весь глобальный альянс, перейдут к новым мерам давления на Кремль, чтобы вынудить его прекратить войну.

При этом надо сразу отметить, что большинство наблюдателей справедливо считают: Путин не остановит войну ни под каким давлением. Само по себе давление, экономический упадок или падение цен на нефть не подтолкнут Путина к решению о завершении войны. В лучшем случае это может побудить часть российской верхушки пересмотреть свою позицию.

Вот такая картина складывается сейчас на входе в 2025 год. Оснований для оптимизма в отношении урегулирования войны, к сожалению, практически нет. Кремль продолжает жестко стоять на прежних позициях и не демонстрирует никакой перспективы компромисса. С другой стороны, неразрешимой проблемой остаются так называемые гарантии для Украины. Они абсолютно необходимы — это понимают все, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Нет сомнений, что республиканцы, несмотря на возможные переговоры Трампа, как и администрация США и Конгресс, прекрасно осознают: если речь идет не просто о режиме прекращения огня, а о каком-то перемирии, то требуются реальные гарантии. Причем они должны быть не просто декларациями о будущем вступлении Украины в НАТО.

Здесь важно подчеркнуть, что речь идет о 2025 годе, еще одном годе войны. Меры, которые предлагаются сейчас, такие как снижение цен на нефть или усиление санкционного давления, могут быть реализованы, но их эффект станет ощутимым только через 2-3 года. Или, например, предложение Трампа, чтобы Европейский Союз увеличил расходы на оборону до 5% ВВП, безусловно, имеет значение. Однако очевидно, что это увеличение, учитывая экономические процессы, даст результат только через несколько лет.

Вопрос же стоит о том, как изменить ход войны сегодня. Поэтому сейчас важны не только действия Трампа, но и решения, принятые на заседании на базе Рамштайн 6 февраля.

Важно и происходящее со сложившимся глобальным альянсом поддержки Украины, включая европейские страны. Это позиции таких стран, как Дания и Чехия, не говоря уже о Германии, Франции, Швеции и других.Также важно отметить шаги, предпринятые Эммануэлем Макроном, который призвал мобилизовать 80 000 резервистов.

Вы упомянули о возможном звонке Трампа Путину. Трамп уже несколько раз заявлял, что настаивает на таком разговоре. Кроме того, перед инаугурацией звучали заявления о его намерении посетить Китай после вступления в должность. Что Трамп рассчитывает услышать? Для чего ему нужен этот звонок? И, собственно, к каким последствиям для Кремля может привести отказ Путина принять условия Трампа в этом разговоре или в ближайшее время? Какой может быть план Б?

Дело в том, что в своих заявлениях Трамп развивает оценку этой войны, которая близка к позиции китайского руководства. Дело в том, что Трамп, говоря о войне, высказывает оценку, очень близкую к той, которую озвучивает китайское руководство. В его риторике звучит формулировка: "Эта война бессмысленна". Действительно, китайские власти неоднократно заявляли, рассматривая ситуацию преимущественно с позиции России, что война не имеет прагматического смысла.

Сейчас Трамп высказывается примерно в том же ключе, тем самым посылая сигнал китайскому руководству о схожести в понимании ситуации. В чем суть? Очевидно, что исход войны остается неясным, при этом гибнет огромное количество людей, разрушаются экономические связи, нарастают многочисленные издержки, вызванные санкционной политикой в мире, и возникают глобальные проблемы, которые сложно решить.

Например, возможная конфискация российских активов создает риски не только для России, но и для мировой экономики. Аналогично и с блокадой Балтийского моря, которая может быть введена уже в первой половине 2025 года – очевидно, что это не принесет ничего хорошего.

И таким образом встает вопрос: война идет, смысла в ней нет. И Трамп это подчеркивает. На этой основе, как я понимаю, Трамп хочет достичь определенного консенсуса с Китаем. Исходя из этой позиции, он может совместно с Китаем предложить Путину эту постановку вопроса: "Война, которую ты ведешь, бессмысленна, она не приводит ни к каким ощутимым результатам". Вероятно, именно в этом и будет смысл откровенных разговоров.

Если же его цель – территориальные приобретения, то скажут, что это бесперспективно. Если речь идет о том, чтобы сломать Украину, это будет означать и сломать Запад, то есть Европу. А это будет означать разрушить все и не получить ничего. Я думаю, что Трамп будет действовать именно в этом направлении или, по крайней мере, высказываться в этом духе.

Заявления Трампа в Кремле воспринимают как угрозу - эксперт Морозов / kremlin.ru

Но я не обольщаюсь – дело в том, что Путин не станет излагать Трампу свои привычные лекции по истории – тот просто не станет их слушать. Уже заметно по реакции кремлевских Telegram-каналов, что заявления Трампа и его команды, мол, либо начинаем переговоры сейчас, либо последуют серьезные меры, такие как предоставление Украине всей необходимой помощи, обрушение цен на нефть и доведение российской экономики до банкротства, воспринимаются в Кремле как угроза и вызывают соответствующую реакцию.

Поэтому я считаю, что этот телефонный звонок, скорее всего, не приведет к значимым результатам. Инициатива перейдет к европейским странам в течение ближайших 2–3 месяцев, и тогда встанет вопрос о дальнейших действиях в отношении этой войны.

Соединенные Штаты не выйдут из альянса поддержки Украины, поскольку все запланировано на 2025 год. Проблемы могут возникнуть только в 2026 году и далее. Несомненно, Конгресс США продолжит осуждать и Путина, и Кремль. Никто никогда не признает всю политику Путина, поскольку она противоречит всему, что только можно. При этом инициатива перейдет к странам Евросоюза и НАТО.

А что вы имеете в виду? В чем именно эта инициатива проявится?

Во-первых, Евросоюз, помимо усиления обороны, начнет предпринимать шаги по коммуникации с Путиным и Кремлем, чтобы не оставлять ситуацию без диалога. Во-вторых, внутри Евросоюза произойдет окончательное разделение на группы стран, которые активно занимаются обороной и пытаются каким-либо способом остановить эту войну.

Если все будет именно так, то можно сказать, что, если текущие переговоры не приведут к первому шагу — режиму прекращения огня, — нас ожидает эскалация по всем направлениям, со всех сторон. Страны Северной Европы будут активно готовиться к войне, опасаясь за свою безопасность; Балтийское море окажется блокированным. Турция будет размышлять над тем, что делать с Черным морем и как взаимодействовать с Москвой. Все будет двигаться в направлении эскалации. Путин, со своей стороны, в 2025 году снова будет трясти ядерным оружием, угрожать вторжением в Украину с севера, с территории Беларуси, то есть применятьвесь арсенал угроз, представляющих собой эскалацию.

Есть ли у Китая достаточные рычаги давления на Путина, чтобы заставить его изменить свою позицию при определенных условиях? И, с другой стороны, существуют ли у США механизмы воздействия на Китай, чтобы побудить его хотя бы задуматься и поговорить с Путиным о возможном прекращении огня?

Я думаю, что у США инструментов давления на Китай нет. Зато очевидно, что сотрудничество между Вашингтоном и Пекином в вопросе прекращения этой войны чрезвычайно выгодно обеим сторонам. В таком случае они, независимо от прочих противоречий, смогли бы выступить авторами некоторого урегулирования.

Это всегда большой плюс для дальнейшего сотрудничества. В истории дипломатии подобное уже случалось: когда стороны успешно решали сложные вопросы, впоследствии они могли апеллировать к этому опыту, предлагая новые совместные инициативы.

Поэтому несомненно, что и у Китая, и у США есть стимул взять на себя такую роль. Однако здесь необходим реализм. Все, кто размышляет об урегулировании, задаются вопросом: в чем его содержание? Максимум, что можно представить в ближайшей перспективе, — это режим прекращения огня. Потому что как только встает вопрос о перемирии (не говоря уже о мирном договоре, это третий этап, перспектива которого пока вовсе не просматривается в условиях территориальной аннексии), возникает ключевая проблема — кто дает гарантии?

США и Китай могли бы создать пул стран-гарантов, к которому присоединились бы еще три, четыре, пять стран, способных реально давать гарантии Украине. Но сложность в том, что Кремль пока не проявляет готовности к подобным соглашениям.

Китайская дипломатия прекрасно понимает, что Москва ни при каких условиях не согласится ни на присутствие иностранных военных на территории Украины, ни на создание линии разделения. Тогда возникает вопрос: а в чем заключаются эти гарантии?

Для Украины теперь не приемлемы гарантии по модели Будапештского меморандума, так как он не оправдал себя. Если в 1990-х это решение казалось приемлемым, то сегодня оно выглядит совершенно неработоспособным. Недостаточно гарантий и в виде абстрактного обещания, которое можно пересмотреть. Например, заявление о готовности принять Украину в НАТО, безусловно, будет иметь политическое значение и соответствовать воле украинского народа, который долго ведет сопротивление. Однако с практической точки зрения оно не будет означать ничего конкретного.

Таким образом, вопрос остается открытым: какими должны быть реальные гарантии? Это — фундаментальная проблема. Из этого пока не видно выхода. Думаю, что и Трамп, и Си Цзиньпин, как и другие мировые лидеры, которые заинтересованы в прекращении активных боевых действий, должны найти какое-то решение.

В США все еще нет понимания о взаимных уступках Украины и России перед переговорами - эксперт Морозов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны возможно при условии взаимных уступок. В таком случае, какими, на ваш взгляд, США видят эти уступки со стороны Украины и России? Чего именно они могут потребовать в данном контексте?

Заявление Рубио, как и все подобные заявления, попросту говоря не предполагает никакого конкретного содержания. Понятно, если вы начинаете переговоры или пытаетесь их вести, необходимо анонсировать готовность к уступкам с обеих сторон. Но ни Марко Рубио, ни Кит Келлог, ни следующий спецпосланник по Центральной и Восточной Европе США, ни сам Трамп не могут точно сказать, в чем эти уступки должны заключаться.

Существует расхожее, вульгарное представление, что США или глобальный альянс готовы завершить войну, согласившись на то, чтобы Кремль остался на линии разделения, присвоив себе эти территории на многие годы, а потом как-то это решат. Но такого публичного предложения на сегодняшний день нет. Его никто не делает, это лишь блуждания экспертного ума.

Также никто не предлагает согласиться с Путиным, чтобы Украина полностью отказалась от своих четырех территорий. Как и не предлагает в качестве возможной уступки снятие санкций с Российской Федерации. Существует консенсус, что, даже если война прекратится, Российская Федерация останется ее автором, агрессором. Для того чтобы изменить это, потребуется фундаментальный пересмотр международных отношений и международного права.

Да, через какой-то период, если Путин уйдет, а на его место придет другой человек, у него появится возможность для отмены санкций и, возможно, возвращения России в европейскую мировую политику.

Существует гипотетическое предположение, не имеющее серьезных оснований, что если Украина согласится оставить территории в пользу России, то это приведет к созданию какого-то более сильного глобального альянса ее поддержки, который поддержит Украину в ее оставшейся части.

Но это всего лишь предположение. Нужно понимать, что у Украины в Европе есть надежные сторонники, которые будут поддерживать ее в ближайшие 10-15 и 20 лет. Понятно, что Швеция, Франция, Германия, Великобритания и, во всяком случае, Чехия, не изменят своей позиции. Польша, разумеется, и другие страны этого круга тоже.

Однако перед ними встанет роковой вопрос: если мы отдадим эти территории Москве, то как защитить себя от новой войны на континенте? Причем масштабной войны, в которую окажутся втянуты и эти народы тоже, уже буквально. Поэтому, честно говоря, перед Дональдом Трампом и его командой стоит только одна реальная задача — сместить самого Путина. В пользу любого другого человека в Российской Федерации.

Если говорить об уступках со стороны Украины, может ли Запад рассмотреть и пойти на шаг, как, например, не публичный отказ от вступления Украины в НАТО, но некое обещание Путину, что, по крайней мере, пока он остается у власти, Украина в НАТО не вступит? В принципе, это уже видно, и мы можем наблюдать это по косвенным признакам, может ли Запад усилить эту позицию? И если говорить о смещении Путина, готов ли Запад, в том числе США, к такому сценарию в ближайшее время, если другие меры не сработают?

Что касается вступления в НАТО, здесь есть фундаментальный момент. Путин требует не просто, чтобы Украина не вступала в НАТО. Кремль неоднократно заявлял: "Пусть Украина вступает в Евросоюз, если хочет, но никакого военного сотрудничества". Однако война изменила ситуацию радикально. Военное сотрудничество Украины с большим кругом стран уже сложилось и не изменится. Прекратить его невозможно. Даже если Украина не вступит в НАТО, военное сотрудничество продолжится.

Работают все двусторонние соглашения о военной поддержке. Заводы не остановятся – ни развертывание заводов Rheinmetall на территории Украины, ни подготовка украинских военных на европейских базах. Рамштайн продолжит планировать, коллективно закрывая потребности Украины в оборонительном оружии.

Пусть даже война прекратится, и, скажем, будут возражения против передачи наступательного оружия. Но оборонительное оружие — системы ПВО, радиоборьбы, разведки и так далее — все это будет продолжать поступать, включая создание механизированных бригад. Все это будет работать.

Поэтому я бы сказал так: для Путина вопрос о том, откажется ли Запад от предложения о вступлении Украины в НАТО, менее важен. Путин в этом смысле циничный, но реалистичный человек: он понимает, что отказ от НАТО или приглашение в него — это лишь инструмент манипуляции. А вот реальными каналами военной поддержки никто не манипулирует. Они будут развиваться дальше, потому что в эти каналы вложены серьезные усилия.

Вы сказали, что Путин никогда не согласится на то, чтобы, в принципе, войска стран НАТО стояли на украинской территории. Если такие контингенты все-таки появятся в Украине, хватит ли их присутствия для сдерживания России в будущем и, в принципе, для обеспечения долгосрочного мира в Украине?

Теоретически хватит, потому что это, конечно, очень большая линия фронта. Действительно, президент Зеленский публично оценивал количество необходимых миротворцев, говоря, что и 40 тысяч не хватит, нужно 100 тысяч и так далее. Но тут надо сказать следующее: если стороны не собираются соблюдать режим перемирия, то никакого контингента не хватит, его разнесет мгновенно. Потому что полномочия такого контингента не подразумевают участие в военных действиях. Он, в значительной степени, выполняет полицейские функции.

И в этом плане надо смотреть реалистично. Сами переговоры будут идти, и если все будут чувствовать, что они движутся в направлении реального урегулирования, тогда имеет смысл вводить контингент. Это фундаментальный момент. Никто не станет вводить контингент в пекло, где нет шансов сохранить даже этот контингент.

И, конечно, нет смысла рассчитывать на него, потому что этот контингент — это не иностранный легион Франции, который сражается на стороне Украины, а полицейский контингент, который поддерживает определенный режим, если он сохраняется политически.

Поэтому я бы сказал, что здесь важно не количество. Мы легко можем себе представить, что альянсы из пяти-шести стран, включая страны Латинской Америки и Азии, по просьбе, скажем, Соединенных Штатов и Китая, образуют такой миротворческий контингент. Не из европейских армий. Но он может стоять и действовать только если, в конечном счете, если не Организация Объединенных Наций, то какой-то очень мощный альянс стран одобрит это и придаст этому нормативную силу. И надо, чтобы это признали обе стороны. Вот только так. Поэтому я думаю, что до контингента еще очень далеко.

Я бы сказал, что гораздо ближе мы находимся к тому, что эскалация 2025 года приведет к тому, что мы увидим все-таки французские, польские или шведские войска на западе или севере Украины, чтобы обеспечить возможность Украине использовать свои войска, которые там находятся, для обороны на востоке и на юге. Это гораздо более вероятно, чем создание миротворческого контингента.

Но тем не менее, вот мы сейчас, собственно говоря, и увидим результаты звонка, до Мюнхенской конференции безопасности, то есть до 10 февраля. И сразу по тому, какое заявление сделают стороны, мы сразу поймем, куда движутся события 2025 года.

Я не сомневаюсь в следующем. Трамп действует так, что видно, что его команда, сидя в Мар-а-Лаго до того, как он вселился в Белый дом, в течение 5-6 месяцев готовила очень продуманные дорожные карты действий, потому что Трамп действует очень быстро, очень жестко, совершенно радикально, эксцентрично. Но это подготовлено. И это означает, что у них на руках имеется план Б. То есть, если Путин отказывается от перемирия, то что делается дальше буквально по дням и по месяцам. Мы видим, что Трамп будет вести переговоры с Саудовской Аравией, Россию будут выбивать из ОПЕК, добиваться соблюдения РФ не только ценового потолка на нефть, но и при этом над Россией будет висеть угроза нефтяного эмбарго.

Собственно, в конце 2024 года уже были видны признаки того, что дело движется к эмбарго, потому что блокада танкерного флота, которая начала предприниматься очень активно, может быстро, за полгода привести, за полгода, к тому, что будет поставлен вопрос о том, что Россия лишится возможности продавать нефть за деньги. Сейчас Вашингтон это не подтверждает, но через 6 месяцев все это может вполне начать происходить.

Трамп может пойти на новые секторальные санкции, чтобы лишить РФ прибыли для финансирования войны - Морозов / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Плюс к этому видно, что Трамп может пойти на секторальные санкции в тех сферах, где их еще не было. То есть это коснется и российского металла, алюминия, фосфатов -всего того, что может хоть сколько-нибудь приносить деньги.

Валютная выручка РФ радикально снизилась в 2024 году. Это хорошо видно во всех странах, и понимают, что Кремль лишается денег. И, собственно говоря, трудно оценить эту перспективу.

Если Путин откажется вообще играть в прекращение огня хотя бы на время, то есть не даст Трампу желаемого, то тогда я бы считал, что республиканцы и Белый дом как таковой, даже если Трамп отодвинется и займется другими вопросами, будут очень активно настаивать на развертывании военной инфраструктуры на восточном фланге НАТО. То есть жизнь закипит.

А на смене Путина США могут настаивать в таком случае – этот вариант у них рассматривается при каком-то из сценариев?

Конечно, он рассматривается. Но он рассматривается реалистично, то есть никто такого никогда не планирует. Это как с так называемыми оранжевыми революциями: в реальности же их никто не планирует, но если вдруг население выходит и протестует и хорошо видно, что половина парламента против, то, конечно, все поддерживают ту половину парламента, которая выступает за демократию.

Здесь такая же ситуация. Я не сомневаюсь в том, что все готовы к тому, что если вдруг в Российской Федерации возникнет ситуация, при которой возникают какие-то "здоровые силы", которые собираются прекратить весь этот кровавый праздник, который Путин развязал, то они, конечно, будут немедленно поддержаны. Нет сомнения, что все присматриваются – и европейские страны, и Вашингтон – а кто в России вообще, значит, мог бы образовать такой альянс прекращения бойни.

Понятно, что Трамп – это не тот человек, который рассчитывает на демократию в России. Он республиканец и хорошо видно, что ему вообще все равно там какие режимы в каких странах. Демократия ли там, соблюдаются парламентские нормы или нет – это ваши проблемы, только чтобы не мешали жить.

Коротким путем все прекратить была бы замена Путина на любого другого. На Мишустина, Собянина – не важно, но просто на человека, который будет стремиться минимизировать последствия этой войны, в том числе для Российской Федерации. Но на это пока, насколько мы видим, нет больших надежд.

Недавно в одном из интервью вы сказали, что Путин, принимая решение об остановке военных действий, может созвать публичный Совбез, подобно тому, который он устроил перед началом полномасштабного вторжения. Если, условно говоря, Путин услышит аргументы США, то как он объяснит это россиянам, которые, как мы видим, настроены на продолжение войны, хотя уже устали от нее? И возможны ли в таком случае внутренние потрясения в России?

При режиме прекращения огня Путин не будет собирать никаких совещаний, потому его можно подписать без президентов. Собственно, в этом и заключается некоторая перспектива: Путин не хочет садиться и подписывать ничего с Зеленским, да и не обязательно это делать. Режим прекращения огня могут подписать Сырский и Герасимов при политическом решении обеих сторон. И это будет одобрено, и при этом оставит руки свободными как для Киева, так и для Москвы. То есть в любой момент его можно разорвать и сказать, мол, вы нарушили условия, и мы отвечаем ответным огнем. Так разваливаются режимы прекращения огня, как правило, в ближайшие две недели после их заключения. Но для этого Путину не потребуется собирать Совбез.

Но если Путин будет по договоренности с Трампом или Си фиксировать конец войны, то есть создавать линию разделения, то тут необходимо проведение публичного Совбеза, потому что потребуется сказать: "Дорогие друзья, дорогие россияне, мы достигли того, чего хотели, это очень хороший результат, нам предстоит еще долгая борьба за наши интересы", и так далее. Очень легко представить себе такую риторику, и никакой проблемы здесь у Путина не будет, потому что все лояльны любому решению Путина.

Социология это показывает: россияне, если их спросить о том, хотят ли они мира, скажут: "Да". И если Путин скажет, что РФ берет таймаут на 5-7 лет для подготовки того, чтобы нанести смертельный удар Западу, россияне скажут: "Ну ладно, хорошо".

То есть вариант новой войны через 5-7 лет возможен?

Во всяком случае, к ней, несомненно, все будут готовиться. Может быть, она не неизбежна, но совершенно очевидно, что если эта война, которую Россия развязала против Украины, закончится не реальным миром, а какой-то промежуточной формой, то, конечно, все будут готовиться к войне дальше. И понятно, что чем дальше вы готовитесь к войне, тем больше вероятность того, что она и произойдет.

Вы сказали, что в 2025 году вполне вероятна эскалация событий по всем фронтам. В таком случае, если говорить о реальных переговорах, когда, на ваш взгляд, они могут начаться и что будет происходить в этот момент на фронте? Потому что, как мы знаем и как мы видели по войне на Донбассе с 2014 года, Россия не очень соблюдает режимы прекращения огня.

Есть некоторые отличия от 2014–2015 годов. Тогда Кремль делал вид, что является третьей стороной, утверждая, что воюют не российские войска, а какие-то "сепаратисты". Да, мы их поддерживаем, но это они воюют сами по себе, — такова была официальная позиция. Сейчас ситуация изменилась. В войне участвуют непосредственно российские войска, и больше нет возможности разыгрывать сценарий "сецессии" (отделения), как это было ранее. Кремль больше не может позиционировать себя как "третью сторону" конфликта, а значит, нет оснований повторять формат Минских соглашений, когда Россия формально выступала гарантом их соблюдения.

Теперь ситуация совершенно иная — это открытая военная агрессия. Поэтому если Кремль нарушит соглашение о прекращении огня, это будет четко фиксироваться. Это не ситуация с неизвестно откуда взявшимся "Буком", сбившим гражданский лайнер на Донбассе, когда потребовался год, чтобы доказать, откуда он был доставлен.

Сейчас все очень четко в этом плане. Например, если Кремль подпишет соглашение о прекращении огня на 60 дней, он, скорее всего, будет стремиться его соблюдать. Если бы Владимир Путин был нормальным человеком и не зашел так далеко, ему было бы выгодно соглашаться на такой режим прекращения огня по предложению Трампа.

Потому что даже если бы через 60 дней огонь возобновился, Путин смог бы заявить: "Я миротворец, я сделал, что мог. Мы 60 дней выполняли договоренность, но, к сожалению, украинцы, Запад и вообще космическиевсемирные силы зла против нас, и все началось опять". Это создало бы для него сильную позицию.

Если же Путин откажется, его позиция, на первый взгляд, ослабнет. Ему все предлагают: "Можно хотя бы 60 дней не стрелять и прекратить боевые действия, давайте остановимся и переговорим". К сожалению, у Путина нет хода назад – это такая газонокосилка, которая едет только вперед. Поэтому я не уверен, что режим прекращения огня состоится.

Через 5-7 лет Путин будет готовиться начать новую войну против Запада - эксперт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

То есть режим прекращения огня не будет означать окончания войны или даже скорого начала переговоров?

Да, это очень шаткая конструкция. В 80% случаев перемирие заканчивается провалом, и только в 20% случаев оно ведет к следующему раунду переговоров, который ведет к окончанию военных действий. Во время прекращения огня стороны, как правило, оценивают свои ресурсы, ищут новые возможности. Тем не менее, шанс на переговоры есть, пусть и небольшой.

Совсем отрицать то, что это предложение имело бы смысл, невозможно, потому что что 2025 год сам по себе будет тяжелым. Даже если перемирие состоится, скорее всего, оно развалится до того, как удастся достичь серьезных договоренностей. Эскалация войны продолжается, и никто от этого не выиграет. Вся эскалация все равно построена на режиме войны на истощение

Кремль сейчас отчасти находится в сильной позиции, поскольку может манипулировать ситуацией с Северной Кореей, Ираном и, возможно, пытаться идти на конфликт с трамповской Америкой и дальше загонять себя в пул стран-изгоев.

Трамп дал понять, что если Путин отказывается от каких-то разговоров с ним, то тогда он будет говорить с Китаем, Саудовской Аравией, и формировать пул прекращения "путинской активности". Но что из этого получится? Это ведь тоже открытый вопрос. То есть мы не можем положиться на то, что это будет успешно.

Мы хотели бы, чтобы это было успешно, и чтобы, если Путин остается, его возможности для действий были ограничены. То есть чтобы ему обрезали хвосты. Конечно, хотелось бы, чтобы Кремлю выбили зубы – это был бы лучший вариант. Но если невозможно выбить зубы, то хотя бы отрезать хвост тоже уже неплохо.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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