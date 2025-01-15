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Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

Юрий Берендий
15 января 2025, 16:31
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Владимир Зеленский подчеркнул, что введение западных войск на территорию Украины не может быть единственной гарантией безопасности и назвал причину
Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского
Главное из пресс-конференции Зеленского с премьер-министром Польши / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

О чем сказал Зеленский:

  • Чего Украина ожидает от Трампа
  • Какова численность украинских и российских войск, находящихся на территории Украины
  • Какие гарантии безопасности приемлемы для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск 15 января провели важные переговоры, которые охватили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной безопасности. Стороны обсудили совместные усилия для укрепления региональной стабильности, поддержку Украины в условиях российской агрессии и дальнейшую интеграцию в европейские и евроатлантические структуры, сообщает Офис президента.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского с пресс-конференции по итогам переговоров между ним и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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Об ожиданиях от президентства Трампа

Отвечая на вопрос об ожиданиях Украины от Вашингтона и от новой администрации Дональда Трампа Владимир Зеленский отметил, что Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером стабильности в мире.

"Они крупнейшие доноры для Украины в этой борьбе за выживание против российской агрессии. И мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины. Безусловно, после инаугурации наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы", - сказал Зеленский.

Об окончании войны

Президент Украины подчеркнул, что главным приоритетом для Украины остается окончание войны.

"Но не просто как-то (закончить войну - ред.), а хотим закончить справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется с войной против Украины снова. И для нас нужны сильные гарантии безопасности", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стратегическими гарантиями безопасности для страны сейчас является членство в Европейском Союзе, будущее членство в НАТО, значительные пакеты вооружений и поддержка украинской армии.

Он отметил, что численность Вооруженных сил не может существенно сокращаться, ведь соседство с Россией, которая имеет миллионную армию, создает постоянную угрозу повторного вторжения и посягательства на независимость и свободу Украины.

О введении западных войск в Украину

Зеленский также прокомментировал возможность размещения западных войск в Украине как одной из гарантий безопасности. По его словам, сейчас продолжаются обсуждения этого вопроса с президентом Франции Эмманюэлем Макроном относительно потенциального размещения французского контингента.

"Пока это достаточно общие вещи. Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран наших союзников, наших стратегических партнеров есть и может стать частью гарантий безопасности. Это не может быть единственными гарантиями безопасности. Этого будет недостаточно", - сказал Зеленский.

Подобные переговоры планируется провести и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Эту тему также поднимали во время консультаций с балтийскими партнерами.

"Но безусловно нужно иметь полностью карту гарантий безопасности для Украины, где частью может стать не факт, что станет, а может быть военный контингент. Вопрос, какой это контингент, каких стран, что это за количественный и качественный состав и где они (будут - ред.) расположены. Не витринная какая-то история, а реальный контингент", - сказал президент.

Президент добавил, что "шагом назад" в вопросе размещению иностранных войск можно рассмотреть отправку иностранных инструкторов для масштабной программы подготовки украинских военных непосредственно на территории Украины.

"Мы также проговариваем этот вопрос. Вопрос, что этого недостаточно", - сказал он.

Какая численность украинских вооруженных сил - численность армии РФ в Украине

Президент Зеленский подчеркнул, что даже после завершения войны Украина должна четко осознавать, с кем придется иметь дело.

"Сегодня 600 тысяч плюс российского континента на территории нашего государства. Может, немножко минус, в зависимости, как сегодня наши ребята поработали. Что касается украинской армии, сегодня она (имеет численность - ред.) 880 тысяч. Но мы должны (численностью войск в - ред.) 880 тысяч защищать всю территорию. Российские войска сосредоточены в некоторых направлениях и поэтому там в некоторых направлениях у них есть количественное преимущество", - сказал глава государства.

Он отметил, что важно понимать, какой будет военный контингент других стран, и одновременно определить роль и масштабы украинской армии, которая сейчас защищает не только Украину, но и общую безопасность в регионе.

"Это очень большая армия и поэтому в игры с месседжами о сокращении и т.д. мы сегодня не играем, потому что именно такая большая армия сегодня сдерживает врага. Кроме этого, это также серьезная, а на сегодня это единственная наша гарантия безопасности - наша армия. Плюс помощь, плюс оружие наших партнеров. Поэтому как сохранить большую армию? Это также часть этих договоренностей, потому что есть финансирование", - добавил он.

Глава государства обратил внимание на сложность вопроса финансирования большой армии, подчеркнув, что это станет серьезным вызовом.

Каков размер помощи для Украины от США и ЕС

Зеленский также отметил, что соотношение между европейской, американской помощью и украинским собственным производством изменилось по сравнению с началом полномасштабной войны.

"Сегодня они (пропорции - ред.) следующие: где-то около 33-34% всего оружия в Украине сегодня - это отечественное производство. Из 100% того, что вам нужно на год. И это серьезный рост, ведь было менее 10%. Сейчас 33-34%, около 30% Европа и где-то более 30%, около 40% США", - привел пример президент.

Он акцентировал, что гарантии безопасности невозможно представить без равноценного участия как Европы, так и Соединенных Штатов. Сохранение этого союза является критически важным, и Украина будет обсуждать будущие гарантии безопасности, в частности, в контексте сотрудничества с США.

О производстве оружия в Украине и странах ЕС

Президент Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском подчеркнул, что независимо от того, советская или несоветская техника используется Россией, у нее есть преимущество в количестве танков, авиации и вертолетов. В то же время Украина имеет преимущество в использовании дронов.

"Производим мы за счет отечественного производства и за счет денег, которые дают партнеры. Нам это нужно очень. Если сейчас разморозятся российские (замороженные - ред.) активы, у нас будет больше денег не только на восстановление, но и на внутренний рост", - сообщил он.

Зеленский отметил, что Россия производит большее количество военной техники, хотя в ЕС насчитывается более 40+ заводов милитарного сектора, что превышает количество 30+ таких предприятий в России.

"Почему Европа сегодня производит меньше? Как ей производить больше? Дать больше контрактов своему, отечественному производителю, своим людям. Они будут платить налоги в свои государства. Я считаю, что Европе сегодня проще производить больше оружия, чем России, хотя у России быстрее", - сказал Зеленский.

По словам президента, Европа имеет потенциал значительно увеличить объемы своего производства - вдвое или даже втрое. Это усилит не только Украину, но и НАТО, способствуя гарантиям безопасности во время движения Украины к полноправному членству в Альянсе.

"Все это нам нужно, но и плюс НАТО, обязательно. Поэтому это не такой простой вопрос просто сказать, какие будут гарантии. Много направлений. Обо всем надо договариваться, обо всем надо говорить", - резюмировал президент Украины Владимир Зеленский.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

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