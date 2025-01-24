'Полная фигня': в МИД Украины резко ответили РФ на прихоть по НАТО

Представитель МИД Украины Георгий Тихий высмеял ультиматум РФ.

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Украина ответила на требования РФ по НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что сказал Тихий:

Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО

Требования Кремля заблокировать членство Украины в Альянсе являются абсурдными видео дня

Европейская безопасность построена на защите от РФ

Россия не имеет права голоса в вопросах будущего членства Украины в НАТО. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, отвечая на очередное требование Кремля заблокировать вступление Украины в Североатлантический альянс.

"Ой, лишенька, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу", - сказал Тихий.

Спикер МИД напомнил, что именно Россия осуществляет агрессию на территории Украины, нарушая принципы международного права. Тихий подчеркнул, что РФ ведет захватническую войну, а ее действия угрожают не только Украине, но и всей Европе.

"Ее (российские - Главред) оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от России", - отметил он.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

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Напомним, 24 января заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет требовать юридических гарантий невступления Украины в НАТО и будет настаивать, чтобы это стало официальной политикой Альянса. Грушко назвал решение 2008 года "катастрофическим" и утверждает, что его неотзыв создает неприемлемую "двусмысленность" для РФ.

Также 16 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько стран НАТО выступают против присоединения Украины к Альянсу. Он отметил, что США, Венгрия, Словакия и Германия имеют разные причины не поддерживать этот шаг.

Как сообщал Главред, 19 декабря 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна стать частью НАТО, а статья 5 договора является самой эффективной гарантией безопасности. Он подчеркнул, что НАТО уже создало специальное командование для помощи Украине в реформах.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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