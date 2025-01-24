'Полная фигня': в МИД Украины резко ответили РФ на прихоть по НАТО

Что сказал Тихий:
Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО
Требования Кремля заблокировать членство Украины в Альянсе являются абсурднымивидео дня
Европейская безопасность построена на защите от РФ
Россия не имеет права голоса в вопросах будущего членства Украины в НАТО. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, отвечая на очередное требование Кремля заблокировать вступление Украины в Североатлантический альянс.
"Ой, лишенька, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу", - сказал Тихий.
Спикер МИД напомнил, что именно Россия осуществляет агрессию на территории Украины, нарушая принципы международного права. Тихий подчеркнул, что РФ ведет захватническую войну, а ее действия угрожают не только Украине, но и всей Европе.
"Ее (российские - Главред) оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от России", - отметил он.
Вступление Украины в НАТО - новости по теме
Напомним, 24 января заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет требовать юридических гарантий невступления Украины в НАТО и будет настаивать, чтобы это стало официальной политикой Альянса. Грушко назвал решение 2008 года "катастрофическим" и утверждает, что его неотзыв создает неприемлемую "двусмысленность" для РФ.
Также 16 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько стран НАТО выступают против присоединения Украины к Альянсу. Он отметил, что США, Венгрия, Словакия и Германия имеют разные причины не поддерживать этот шаг.
Как сообщал Главред, 19 декабря 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна стать частью НАТО, а статья 5 договора является самой эффективной гарантией безопасности. Он подчеркнул, что НАТО уже создало специальное командование для помощи Украине в реформах.
Читайте также:
- Ягун сказал, как понимать скандальное заявление Трампа о членстве Украины в НАТО
- Не катастрофа: эксперт объяснил, что будет, если США выйдут из НАТО
- Под защиту "зонтика": НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности - FP
Кто такой Георгий Тихий?
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред