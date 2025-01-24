В РФ назвали условие завершения войны в Украине и выдвинули наглый ультиматум

В МИД РФ заговорили о договоренностях по завершению войны в Украине.

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В РФ истерят из-за курса Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, 43 ОМБ

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В РФ требуют отменить решение Бухарестского саммита 2008 года

В Москве хотят "железобетонного урегулирования" в Украине

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.

Грушко заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО "делает невозможным достижение мира в Украине и создание любой архитектуры безопасности". Он также отметил, что Россия будет добиваться не только юридических гарантий относительно невступления Украины в НАТО, но и попытки убедить сам Альянс сделать это своей официальной политикой, передают росСМИ.

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"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту в Украине, это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые бы делали невозможным в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это также стало политикой самого альянса", - подчеркнул Грушко.

/ Инфографика: Главред

Грушко назвал решение Бухарестского саммита "катастрофическим для европейской безопасности" и отметил, что его неотзыв приведет к "двусмысленности", что является неприемлемым для России в контексте мирного урегулирования.

"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта в Украине и вокруг нее", - добавил он.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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