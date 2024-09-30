Членство Украины с оккупированными территориями: в НАТО сделали важное заявление

Союзники по НАТО должны решать, как именно членство должно применяться или работать для Украины, уверен Йенс Столтенберг.

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Йенс Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО должны решать, как именно членство должно применяться или работать для Украины, и мы все это осознаем. Конечно, если мы говорим, что единственный способ для Украины стать членом – это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда мы даем президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну. Но мой главный месседж состоит в том, что гарантии безопасности НАТО являются путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", - пояснил он в интервью "Интерфакс-Украина".

"Так что опять же, я считаю, что это может быть способом гарантировать, что когда между Россией и Украиной будет достигнуто определенное соглашение, что на этом это прекратится. И, опять же, Украина сама будет решать, что приемлемо. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", - уточнил генсек НАТО, отвечая на вопрос, возможно ли и для Украины, как это было в случае с Германией, обрести членство частью страны.

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Вместе с тем он утверждает, что только украинцам решать, каковы условия для переговоров, и каковы условия для приемлемого решения, при этом он подчеркнул, что в случае, если стороны достигнут договоренностей "по новому порядку, то, конечно, нужно сделать так, чтобы война на этом действительно прекратилась".

Уходящий с должности генсек НАТО напомнил, что РФ начала войну против Украины в 2014 году, оккупировав Крым и начав боевые действия на Донбассе, а после этого неоднократно нарушала "минские соглашения".

"Так что на этот раз мы не можем иметь "Минск-3", новый порядок, который Россия не уважает, а лишь дает ей некоторую паузу для перегруппировки и возобновления новых атак. Следовательно, на этот раз нам нужно убедиться, что если мы с чем-то соглашаемся, это должен быть конец, это должно прекратиться. Поэтому нам нужно вооружить украинские силы, чтобы они могли умерять дальнейшую российскую агрессию", - убежден он.

Столтенберг добавил, что необходимо предоставить надежные гарантии безопасности: "Конечно, самой надежной гарантией безопасности будет членство в НАТО в нашем пункте о коллективной обороне, статья 5. Поэтому я верю, что членство в НАТО может стать способом обеспечения крепкого мира для Украины, и что война действительно на этом прекратится".

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с журналистами подтвердил, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Напомним, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать натоизацию Украины".

/ Инфографика: Главред

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