Какой сигнал НАТО отправит Украине: СМИ раскрыли текст итоговой декларации

Сроков возможного вступления Украины в Альянс текст декларации не содержит.

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В НАТО согласовали декларацию с упоминанием об Украине / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба НАТО

В тексте декларации, согласованной всеми членами стран НАТО на саммите в Вашингтоне, 10 июля, речь пойдет о "необратимости" вступления Украины в Альянс, пишет Reuters.

Речь идет о поддержке Украины "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Украине пришлют приглашение, "когда союзники согласятся, и условия будут выполнены".

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В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с журналистами сегодня, 10 июля, подтвердил, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Вступление Украины в НАТО - перспективы членства

Известно, что основное внимание на саммите НАТО, который проходит в эти дни в Вашингтоне, будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

В то же время, и об этом неоднократно писали СМИ, Соединенные Штаты очень скептически относятся к будущему Украины в Альянсе (по крайней мере, до завершения войны).

Более того, недавно президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать натоизацию Украины".

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

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