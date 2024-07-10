Какой сигнал НАТО отправит Украине: СМИ раскрыли текст итоговой декларации

В тексте декларации, согласованной всеми членами стран НАТО на саммите в Вашингтоне, 10 июля, речь пойдет о "необратимости" вступления Украины в Альянс, пишет Reuters.
Речь идет о поддержке Украины "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".
Украине пришлют приглашение, "когда союзники согласятся, и условия будут выполнены".
В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с журналистами сегодня, 10 июля, подтвердил, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".
Вступление Украины в НАТО - перспективы членства
Известно, что основное внимание на саммите НАТО, который проходит в эти дни в Вашингтоне, будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.
Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.
В то же время, и об этом неоднократно писали СМИ, Соединенные Штаты очень скептически относятся к будущему Украины в Альянсе (по крайней мере, до завершения войны).
Более того, недавно президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать натоизацию Украины".
Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.
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