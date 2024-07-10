Столтенберг во время саммита НАТО объяснил, почему Украина не вступит в альянс

Украина пока не может стать полноценным членом НАТО, ведь между всеми государствами, которые являются членами альянса, пока нет консенсуса и общего согласования. Но в будущем Украина обязательно вступит в североатлантический блок. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах саммита во время подхода к прессе.
"Чтобы пригласить новую страну в НАТО, нам нужен консенсус. Все страны-члены согласны, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить, когда это точно произойдет", - ответил генсек.
Также он подчеркнул, что сейчас Украина движется в правильном направлении и осуществляет конкретные действия, чтобы присоединиться к НАТО. Столтенберг заявил, что формулировки о вступлении будут содержаться в декларации НАТО о членстве Украины - ее утвердят сегодня.
Кто такой Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО.
В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, что эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара в интервью Главреду рассказал о ключевых причинах, почему сейчас нет политической воли для принятия Украины в НАТО.
В рамках саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден планирует встретиться с Владимиром Зеленским.
Напомним, как ранее сообщал Главред, ключевыми противниками вступления Украины в НАТО являются Соединенные Штаты Америки и Германия. Венгрия, которая развивает сотрудничество с Китаем и угрожает безопасности Альянса, также не поддерживает евроатлантическую интеграцию Киева.
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