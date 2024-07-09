Разрешение на удары по энергетике РФ: конгрессмен назвал ожидания от саммита НАТО

Разрешение Киеву наносить удары где угодно внутри страны-агрессора России поддерживает "большинство Конгресса", говорит Окинклосс.

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Конгрессмен назвал ожидания от саммита НАТО / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад", Википедия

На этой неделе на саммите НАТО в Вашингтоне нужно сосредоточиться не на юридической формулировке будущего Украины в Альянсе, а на предоставлении Киеву разрешения наносить удары по российской территории. Об этом заявил конгрессмен-демократ Джейк Окинклосс, передает "Голос Америки".

"Хотелось бы более агрессивного заявления относительно разрешения бить по территории России, в частности по энергетической инфраструктуре...", - сказал он.

Конгрессмен выразил надежду, что Украине позволят "наносить удары в любое время и в любом месте внутри России любым оружием", чтобы украинцы могли бить не только по местам дислокации российских войск и промышленной базе их военной машины, а "самое главное - по их энергетической инфраструктуре".

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Окинклосс подчеркивает, что разрешение Киеву наносить удары где угодно внутри страны-агрессора России поддерживает "большинство Конгресса".

"Такое решение нужно прежде всего потому, чтобы помешать энергетике подпитывать российскую военную машину. Нам нужно сделать две взаимодополняющие вещи. Первая - нанести удары по нефтяным и газовым месторождениям. Ремонт таких вещей очень дорогой, и нужно очень много времени, чтобы снова их запустить. Во-вторых - нам придется усилить санкции на важнейшие ресурсы, необходимые для восстановления этих месторождений", - отмечает конгрессмен.

В то же время, он не считает, что НАТО должно "безвозвратно взять на себя обязательства по членству Украины".

"Я очень сильный сторонник Украины с самого начала и буду оставаться им до победы... Но я верю, что безопасность и экономическое будущее Украины в конечном итоге возложено на Европейский Союз... ЕС, кроме инвестиций в собственную оборону, промышленный комплекс, должен инвестировать в собственную политическую коллективную волю, чтобы, когда Украина присоединится к Евросоюзу,... она также имела гарантии безопасности", - добавляет конгрессмен.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно

Напомним, представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах.

В то же время, Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле, объявит о решении создать в Германии миссию по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Будет предложено создать новую штаб квартиру для управления военной помощью Киеву в Германии. Миссия будет называться NSATU - "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины".

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что основное внимание на саммите НАТО будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

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