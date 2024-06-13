Какие именно территории РФ будут под ударом американским оружием: четкий ответ Остина

США разрешили Украине наносить удары американским оружием только по некоторым территориям РФ.

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ВСУ могут быть по РФ возле Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Украина может наносить удары по территории РФ, чтобы сдержать наступление оккупантов на Харьковском направлении. Министр обороны США Ллойд Остин рассказал подробности во время брифинга по результатам "Рамштайна-23".

Журналистка спросила у министра, по каким именно территориям РФ Украина может наносить удары американским оружием. Остин сразу отметил, что речь идет о территориях вблизи Харьковской области.

"Украина может применять американское оружие для ударов по России. Наша политика по применению дальнобойного оружия не изменилась. Но ВСУ могут отвечать на огонь по приближенным к Харьковщине территориям. Украинцы это используют", - сказал Ллойд Остин. видео дня

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун сразу акцентировал на том, что у РФ больше сил в личном составе и техники, однако это не означает, что Украина не сможет сдержать врага.

"Украина вернула себе более 50% территории, которую завоевали россияне. С другой стороны, у них есть возможности для того, чтобы защитить себя, есть оборонительные линии. Но это война на истощение, в которой украинцы могут сопротивляться России. Россия имеет больше личного состава и техники, но и потерь у них больше", - сказал Чарльз Браун.

Применение оружия США по РФ - какие будут последствия

Возможность применять американское оружие для снижения вражеских сил на территории РФ даст серьезный эффект на поле боя, говорит Остин.

"Русские изменили свое передвижение. Нет серьезных прорывов со стороны России, это хорошо. И это то, что я вижу, это то, что (Браун сказал), что Украина усиливает свои позиции и использует их так, как нужно. Со временем украинцы мобилизуют больше людей, их будут обучать. Это будет иметь серьезный эффект на поле боя. Хорошая новость - что у нас есть возможности предоставлять Украине необходимое вооружение", - пояснил министр.

Наступление РФ на Харьковщине - какая ситуация на передовой

Генерал Браун заметил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении и не дать врагу продвинуться вперед.

"Относительно Харькова. Ситуация немного стабилизировалась сейчас по сравнению с тем, что было несколько недель назад. Украинцы сосредоточились на построении защитных объектов. Для украинцев это также означает перемещение сил для сдерживания РФ на Харьковщине", - сказал Браун.

Напомним, что Украина мощно запустила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США. Известно, что Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение на удары по России и не уточнил их дальность. Сейчас на вооружении Украины есть такое французское оружие как артиллерийские установки CAESAR, TFR-1, броневики VAB, а также крылатые ракеты дальностью поражения до 250 км SCALP.

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