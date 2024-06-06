Макрон подтвердил разрешение на удары по России и не уточнил их дальность

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил предоставление ВСУ разрешения наносить удары по территории России французским вооружением. При этом иностранный лидер не уточнил дальности этих атак.
Во время торжеств по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии Макрон, общаясь с прессой, лишь отметил, что ВСУ имеют право уничтожать французским вооружением пусковые установки ракет, которыми Россия обстреливает Украину.
"Мы с украинцами. Украине разрешено наносить удары по целям, из которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем поражать нашим оружием мирных жителей", - сказал французский лидер.
В заявлении Макрона не было уточнений относительно радиуса возможных ударов по России. Сейчас на вооружении Украины есть такое французское оружие как артиллерийские установки CAESAR, TFR-1, броневики VAB, а также крылатые ракеты дальностью поражения до 250 км SCALP.
Однако такие операции будут ограничены, писали СМИ ранее, поскольку Украина все еще использует Су-24. Поэтому военным ВВС придется приблизиться к границе, чтобы запустить эти КР, а это сделает их уязвимыми для российской ПВО.
80-летие по случаю высадки войск союзников в Нормандии - что еще сказал Макрон
Макрон также объявил, что Украина получит в рамках очередного пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5.
Кроме того, Франция планирует подготовить полноценную бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.
Напомним, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Эта встреча продолжит конференцию в поддержку Украины, которая состоялась в Париже 26 февраля.
Ожидается, что 7 июня украинского лидера примет в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. У Макрона запланирована также личная встреча с Джо Байденом после завершения торжеств.
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