Украина снова останется без света: графики отключения на 7 июня

Пятницу, 7 июня, украинцы снова проведут по графикам отключения света. В областях, которые превысят установленные "Укрэнерго" лимиты, введут аварийные ограничения.
В сообщении Укрэнерго говорится, что дефицит в энергосистеме прогнозирует полные сутки.
Лимиты будут действовать с 00:00 до 00:00. При их превышении будут применяться графики аварийных отключений.
Графики отключения в Киеве
Сегодня, 6 июня, Укрэнерго выделило немного больше объемов по употребляемой энергии.
"Поэтому ситуация сегодня немного легче", - написал в Facebook гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
Тенденция сохранится к завтрашнему дню.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Отключения света - графики на четверг, 6 июня
В энергосистеме Украины в четверг, 6 июня, наблюдается дефицит в течение суток, поэтому лимиты потребления действуют с 00:00 до 24:00.
Кроме того, непогода обесточила более 100 населенных пунктов в 5 областях - Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской областях.
В Укрэнерго прогнозируют, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.
Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.
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