Украина снова останется без света: графики отключения на 7 июня

В то же время Киеву повезло - в эти дни в столице будет немного больше электроэнергии.

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Где 7 июня будут отключать свет - список / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Пятницу, 7 июня, украинцы снова проведут по графикам отключения света. В областях, которые превысят установленные "Укрэнерго" лимиты, введут аварийные ограничения.

В сообщении Укрэнерго говорится, что дефицит в энергосистеме прогнозирует полные сутки.

Лимиты будут действовать с 00:00 до 00:00. При их превышении будут применяться графики аварийных отключений.

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Графики отключения в Киеве

Сегодня, 6 июня, Укрэнерго выделило немного больше объемов по употребляемой энергии.

"Поэтому ситуация сегодня немного легче", - написал в Facebook гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Тенденция сохранится к завтрашнему дню.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключения света - графики на четверг, 6 июня

В энергосистеме Украины в четверг, 6 июня, наблюдается дефицит в течение суток, поэтому лимиты потребления действуют с 00:00 до 24:00.

Кроме того, непогода обесточила более 100 населенных пунктов в 5 областях - Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской областях.

В Укрэнерго прогнозируют, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

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