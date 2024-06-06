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РФ вывела в Черное море огромное количество "Калибров": такое же было на Новый год

Яна Ставская
6 июня 2024, 21:37
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Вероятно, Россия готовится к новому массированному удару по материковой Украине.
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В Украине вскоре могут объявить масштабную воздушную тревогу / Коллаж Главреда. Фото: Силы обороны юга

Российские оккупанты вывели в Черное море три надводных ракетоносителя с суммарным залпом в 24 "Калибра", сообщают Силы обороны Юга. Последний раз такое количество ракет в море регистрировалось еще осенью 2023 года и зимой 2024 года.

"Враг вывел в Черное море три надводных ракетоносителя, которые снаряжены до 24 ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении военных.

Уровень ракетного удара России по Украине военные оценивают как "очень высокий".

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Информация об активности стратегической авиации ВКС РФ, которую россияне поднимают накануне воздушных атак, на мониторинговых каналах пока отсутствует.

Как свидетельствуют публикации СМИ, такое же количество "Калибров" россияне выводили в море 1 января 2024 года.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удары России по Украине - последние новости

В ночь на четверг, 6 июня, захватчики масштабно атаковали Херсон. В результате атаки вспыхнули пожары в недействующем строительном гипермаркете, жилых домах, хозяйственных постройках. Также пылали автомобили.

Как писал Главред, также сегодня российские оккупанты атаковали дронами Никополь в Днепропетровской области. Во время атаки вражеский беспилотник попал в рейсовый автобус, в результате чего вспыхнул пожар.

А накануне оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области. Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре. Ракета попала по отелю в Белгород-Днестровском районе.

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