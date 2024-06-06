РФ ударила по "Эпицентру" и домам на Херсонщине: вспыхнули масштабные пожары

Оккупанты во время атак попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины.

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РФ ударила по "Эпицентру" и домам на Херсонщине/ коллаж: Главред, фото: Telegram ГСЧС Украины

Российские оккупанты в ночь на четверг, 6 июня, масштабно атаковали Херсон. В результате атаки вспыхнули пожары в недействующем строительном гипермаркете, жилых домах, хозяйственных постройках. Также пылали автомобили.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Отмечается, что пожарные тушили пожары до самого утра.

"Этой ночью армия рф неустанно наносила удары по Херсону. Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет. Для ликвидации последствий вражеских обстрелов были задействованы все силы и средства. До самого утра херсонские пожарные тушили пожары, а враг продолжал обстреливать жилые кварталы города", - говорится в сообщении. видео дня

Удары по Херсонщине/ скрин

Смотрите фото и видео последствий ударов окупантов по Херсонщине:

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты в период с утра 5 июня до утра 6 июня атаковали целый ряд населенных пунктов в Херсонской области.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Днепровское, Львовское, Качкаровка, Змиевка, Ингулец, Станислав, Михайловка, Чернобаевка, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Золотая Балка, Кизомыс, Берислав, Береговое, Садовое, Ивановка, Инженерное и город Херсон", - отметил Прокудин.

Он рассказал, что российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности были повреждены 4 многоэтажки и 14 частных домов.

"Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, медицинский центр, дошкольные учебные заведения, торговый центр и магазин. Повреждены автомобили и линия интернет-сети. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения. Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 5 "Shahed-131/136", - рассказал глава ОВА.

Кто такой Александр Прокудин? Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Утром 5 июня сообщалось, что РФ ударила по Украине десятками дронов - есть "прилет" в промышленный объект. Российские захватчики запускали дроны из районов города Курск в РФ и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Также 5 июня сообщалось, что РФ ударила ракетой по Одесской области - разрушен отель в курортном поселке. Российские оккупанты атаковали ракетой отель в Белгород-Днестровском районе области.

Напомним, российская оккупационная армия начала массово применять "Искандеры" по городам Украины. Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что это за ракеты, чем они опасны и сколько еще их может быть в России.

Также в ночь на 6 июня РФ обстреляла несколько областей Украины - ударила дронами по автобусу с пассажирами и объекту инфраструктуры. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус на Никопольщине. В Хмельницкой области вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов.

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