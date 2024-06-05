РФ начала атаковать украинские города 'Искандерами': Жданов предупредил об угрозах

Олег Жданов сообщил, что крылатую ракету с бить гораздо легче, чем ракету "Искандера".

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Россия атакует города Украины "Искандерами" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС

Российская оккупационная армия начала массово применять "Искандеры" по городам Украины. Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что это за ракеты, чем они опасны и сколько еще их может быть у России.

"Искандер-М" - это баллистическая ракета с дальностью до 500 км, а "Искандер-К" - это крылатая ракета с дальностью 1 500 км. Она дозвуковая, летит на малых высотах и малозаметна", - рассказал Олег Жданов в интервью ТСН.

Он также заявил, что крылатую ракету сбить гораздо легче, чем ракету "Искандера".

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"С баллистическими ракетами есть проблема в том, что они сверхзвуковой скорости. Они летят по баллистической территории и очень быстро. Сегодня у нас с баллистическими ракетами может бороться только Patriot и SAMP/T", - рассказал Олег Жданов.

Проблема также заключается в том, что такие ракеты трудно уничтожаются в воздухе.

"Это такой случай очень редкий, когда взрывается. Потому что ее сбивают, как американцы ее называют, "летучей колодой". Ракета без взрывчатого вещества. Ее задача - сбить баллистическую ракету с траектории, чтобы она не попала в цель. Она отклоняется и взрывается в другом месте. Там очень прочная головная часть и разрушить ее в воздухе очень трудно. А простым взрывом, как это делают обычные зенитные ракеты, когда сбивают крылатую ракету или "шахед", - это неконтактное действие. То есть рядом с целью взрывается противоракета и этими обломками она разрушает и та распадается. Там прочность ракеты гораздо меньше", - пояснил Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракета "Искандер" долетает за секунды

Олег Жданов также предупредил, что "Искандер-К" сбивает любой комплекс, в частности С-300.

"Когда летит крылатая ракета, она издает звук, как небольшой реактивный самолет. Потому что принцип тот же - двигатель у нее реактивный. А когда ее сбивают, то обломки на конечном участке траектории падают иногда развивая сверхзвуковую скорость. Они идут в свободном падении с инерцией полета ракеты", - рассказал военный эксперт.

Удар РФ по Украине "Искандером"

Напомним, что 4 июня РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами". Известно о семи пострадавших, среди них есть дети. Пострадали также 68-летний мужчина и три женщины - 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

31 мая 2024 года Россия ударила по Киеву "Искандером".Глава Киевской городской военной адмиристрации Сергей Попко сообщил, что обошлось без пострадавших, но в Голосеевском районе уничтожена трансформаторная подстанция. Возник пожар в нежилом помещении.

На Харьковщине россияне нанесли двойной удар "Искандерами" и обстреляли из РСЗО. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что враг использовал тактику двойного ракетного удара. Среди пострадавших сотрудники скорой помощи - фельдшер и водитель.

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