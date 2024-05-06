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В Крыму могли быть атакованы российские "Искандеры": появились снимки

Яна Ставская
6 мая 2024, 17:39
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Был ли пожар вызван украинским ударом или спровоцирован пусками самих российских ракет – неясно.
В Крыму могли быть атакованы российские
На позициях ОТРК Искандер-М случился крупный пожар / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, Радио Свобода

В Крыму 4 мая горели пусковые установки "Искандер-М", из них РФ регулярно обстреливает баллистическими ракетами. Правда, журналисты, исследовав место происшествия, не могут в точности ответить, связан ли пожар с ударами ВСУ по военным объектам оккупантов.

Спутниковые снимки, изученные Радио Свобода, подтверждают масштабный пожар, который произошел 4 мая в месте дислокации ракетных комплексов и боекомплекта к ним.

Ранее в этот же день МО РФ сообщало о перехвате над полуостровом в ночь на 4 мая четырех украинских ракет ATACMS.

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"Около двух часов утра 4 мая система спутникового слежения за природными пожарами американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировала несколько очагов возгорания на территории карьера по добыче ракушечника, расположенного на территории Сусанинского сельского поселения Первомайского района Крыма", - говорится в материале.

  • Пожар на месте дислокации ракетных установок
    Пожар на месте дислокации ракетных установок "Искандер-М" в Крыму Фото: Радио Свобода
  • Пожар на месте дислокации ракетных установок
    Пожар на месте дислокации ракетных установок "Искандер-М" в Крыму Фото: Радио Свобода
  • Пожар на месте дислокации ракетных установок
    Пожар на месте дислокации ракетных установок "Искандер-М" в Крыму Фото: Радио Свобода
  • Пожар на месте дислокации ракетных установок
    Пожар на месте дислокации ракетных установок "Искандер-М" в Крыму Фото: Радио Свобода

Другие спутниковые снимки фиксировали накануне пожара несколько машин, соответствующих габаритам "Искандеров". У одной из машин можно увидеть ракету в предпусковом вертикальном положении.

Всего на снимке карьера за 20 апреля можно увидеть не менее 4 машин, размеры которых соответствуют габаритам пусковых "Искандер-М" – 13x3 метра. Ни одной из них нет на снимке за 5 мая, сделанном после пожара.

Журналисты отмечают, что возгорание сухой травы могло быть вызвано самими пусками ракет, однако украинские источники не сообщали об атаках "Искандеров" в ночь на 4 мая. В то же время, пишет Радио Свобода, на снимке за 5 мая можно увидеть воронку, которой нет на более ранних фотографиях.

В Крыму могли быть атакованы российские
ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

ATACMS в Украине - ВСУ передали дальнобойные ракеты

США уже во второй раз передали Украине ATACMS до 300 км - они вошли в первый пакет новой помощи на сумму 1 млрд долларов.

Первые поставки этих ракет в марте 2024 года осуществлялись тайно и стали приятным сюрпризом даже для Киева.

Отмечалось, что Вашингтон позволил ими бить по объектам россиян в Крыму. Ранее это было "красной линией" Администрации Байдена. Но терпение Соединенных Штатов, как писали СМИ, лопнуло, когда Россия начала атаковать Украину и ее критическую инфраструктуру северокорейской "баллистикой".

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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