РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами": пострадали 7 людей, седи них - младенец

Мальчик, которому всего лишь один месяц, лечится амбулаторно. 17-летний парень находится в больнице в состоянии средней тяжести.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-dnepru-dvumya-iskanderami-postradali-7-lyudey-sedi-nih-mladenec-10570301.html Ссылка скопирована

РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рано утром 4 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о семи пострадавших, среди них есть дети. В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала город ракетами "Искандер".

"Тяжелое утро в Днепре. Враг атаковал город. Силы ПВО сбили 2 ракеты. Но в результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Среди пострадавших есть дети. Мальчик, которому всего лишь один месяц, в удовлетворительном состоянии. Лечится амбулаторно. 17-летний парень находится в больнице в состоянии средней тяжести.

видео дня

Пострадали также 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.

Позже стало известно еще о одном раненом в Днепре. Это 37-летний мужчина, сейчас он в больнице.

"В общей сложности – 7 пострадавших, среди них двое детей", - сообщил Лысак.

Смотрите видео - Жители Днепра приходят в себя от утренней атаки врага:

Тем временем командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что ночью 4 июня оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" - обе ракеты сбиты.

Близко к полуночи РФ применила четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два – уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два – прекратили свое существование самостоятельно.

Сбиты два "Искандера" и два дрона / t.me/ComAFUA

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на 3 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харьковской области. В результате обстрела РФ повреждения получили дома базы отдыха, есть погибший и раненые. Для массированной атаки россияне использовали по меньшей мере пять ракет.

Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.

В ночь на 31 мая армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Противник применил крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред