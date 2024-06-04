УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами": пострадали 7 людей, седи них - младенец

Анна Ярославская
4 июня 2024, 09:03
38
Мальчик, которому всего лишь один месяц, лечится амбулаторно. 17-летний парень находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Рф нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рано утром 4 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о семи пострадавших, среди них есть дети. В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала город ракетами "Искандер".

"Тяжелое утро в Днепре. Враг атаковал город. Силы ПВО сбили 2 ракеты. Но в результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Среди пострадавших есть дети. Мальчик, которому всего лишь один месяц, в удовлетворительном состоянии. Лечится амбулаторно. 17-летний парень находится в больнице в состоянии средней тяжести.

видео дня

Пострадали также 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня
    РФ нанесла ракетный удар по Днепру 4 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.

Позже стало известно еще о одном раненом в Днепре. Это 37-летний мужчина, сейчас он в больнице.

"В общей сложности – 7 пострадавших, среди них двое детей", - сообщил Лысак.

Смотрите видео - Жители Днепра приходят в себя от утренней атаки врага:

Скриншот

Тем временем командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что ночью 4 июня оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" - обе ракеты сбиты.

Близко к полуночи РФ применила четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два – уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два – прекратили свое существование самостоятельно.

Сбиты два
Сбиты два "Искандера" и два дрона / t.me/ComAFUA

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на 3 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харьковской области. В результате обстрела РФ повреждения получили дома базы отдыха, есть погибший и раненые. Для массированной атаки россияне использовали по меньшей мере пять ракет.

Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.

В ночь на 31 мая армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Противник применил крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами": пострадали 7 людей, седи них - младенец

РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами": пострадали 7 людей, седи них - младенец

09:03 Украина
Россия грозится наступать: какие планы у Путина в Харьковской и Сумской областях

Россия грозится наступать: какие планы у Путина в Харьковской и Сумской областях

09:00 Аналитика
ВСУ перешли в наступление в Волчанске: в ISW раскрыли детали успешной контратаки

ВСУ перешли в наступление в Волчанске: в ISW раскрыли детали успешной контратаки

08:25 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал «баллистику» под Белгородом, горят склады БК 8482

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БК

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня 6022

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня

Вот это настоящая окрошка: бомбический рецепт 4875

Вот это настоящая окрошка: бомбический рецепт

Украину будет заливать : в какие области придут грозы, град и шквалы 3729

Украину будет "заливать": в какие области придут грозы, град и шквалы

Последние новости

09:36

"Сожрем друг друга": путинистка Валерия высказалась о разводе с Пригожиным

09:30

Гороскоп на завтра 5 июня: Девам – бесполезное упрямство, Ракам – неожиданная прибыль

09:30

Парень с девушкой разбогатели на 100 000 долларов во время рыбалки

09:17

Видео попало в сеть: младшую дочь Заворотнюк привезли на могилу материВидео

09:09

Конец войны в Украине: Кулеба объяснил "мирную позицию" Китая

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
09:05

"Не начну говорить гадости": Евгения Власова стала на защиту русского языка

09:03

РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами": пострадали 7 людей, седи них - младенецФотоВидео

09:00

Россия грозится наступать: какие планы у Путина в Харьковской и Сумской областях

08:54

"Война может быть заморожена": астролог назвал ключевую дату для Украины в июнеВидео

Реклама
08:25

ВСУ перешли в наступление в Волчанске: в ISW раскрыли детали успешной контратаки

08:10

Что заставит РФ завершить войну?мнение

08:09

Макрон обдумывает рискованный план, Путин может использовать его "блеф" для унижения — WP

07:50

Регулярно ходит в клуб: Кейт Миддлтон больше не скрывается от общественности

07:07

"У НАТО есть 2-3 года": главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ

06:10

Американская демократия впадает в маразммнение

05:28

Легенды британского поп-рока вмешались в русский фестиваль: в сети - скандал

04:41

Почему после кофе хочется в туалет: врачи поставили точку в дилеммеВидео

03:50

Реакция Запада на провокации РФ: аналитик сказала, что станет последней каплей

03:03

Как из луковой шелухи сделать вкусную приправу: женщина показала гениальный рецептВидео

02:30

Охладит даже в "адскую" жару: какой выбрать вентилятор для домаВидео

Реклама
02:00

Плевала на украинцев: Лиза Ющенко выгуляла наряд в Москве за почти 1,5 млн гривен

01:34

Когда будут сложности и потери - финансовый гороскоп на июнь 2024Видео

01:32

Украину атакуют дроны "неустановленного типа": в ряде областей объявлена тревога

01:30

Возраст ни при чем: молодой бойфренд Шер раскрыл правду про их роман

01:15

РФ не сможет открыть огонь: появился неожиданный сценарий ввода войск в Украину

00:22

Сможет сбивать баллистику РФ: Италия передаст Украине новую систему ПВО SAMP/T

00:03

Ворвутся сразу два шторма: Украину накрывает новая мощная магнитная буря

03 июня, понедельник
23:17

Известный продюсер заявил, что спас "Фабрику звезд" от "императрицы" Могилевской

22:55

7,5 грн за кВт: такой тариф на свет хочет установить Минэнерго

22:39

"Очень плакала": подруга Нины Матвиенко рассказала о последней встрече перед ее смертью

22:36

"Дадут ТЯО!": Соловьев истерикой отреагировал на удары ВСУ оружием США по РоссииВидео

22:24

"Невротические отношения, страсти": Власова раскрыла секрет своей личной жизни

22:24

Байден не поедет на Саммит мира: в Белом доме сделали важное заявление

22:23

Время чудес прошло: как долго мы готовы воевать и какие жертвы готовы принести?мнение

21:55

"Он вообще не может с ней быть": вскрылась правда о разводе Маши Ефросининой с мужем

21:39

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня

21:37

Орхидея может зацвести вдвое быстрее: что нужно сделать со стеблемВидео

21:32

Россияне массово отказываются воевать под Волчанском: за день 60 сдались в плен

20:51

Почему нельзя праздновать 40 лет: известный экстрасенс дал окончательный ответВидео

20:42

США допускают увеличение радиуса ударов ВСУ по России: что говорят в Белом доме

Реклама
20:28

Звезда популярного сериала "Бриджертоны" совершила каминг-аут

20:21

У РФ полумиллионные потери: Украина победит в войне – командующий ВС Британии

19:56

Все повторяется: поляки устраивают новую блокаду на границе с Украиной

19:53

Начнут рост с новой силой: как спасти растения после града - пошаговая инструкцияВидео

19:32

На Украину налетит настоящий смерч: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:30

Три сценария наступления России в Харьковской и Сумской областяхмнение

19:26

Чего не хватает для отражения ракетных ударов РФ: в ВСУ назвали главную проблему

18:49

Объем дефицита будет больше: в какие часы будут выключать свет 4 июня

18:37

Байдена в Швейцарии не будет: стало известно, кто представит США на Саммите мира

18:35

Украина будет просить Запад увеличить радиус ударов по России: все подробности

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять