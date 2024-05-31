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В Киеве прогремел взрыв: РФ ударила ракетой по столице, вспыхнул пожар

Анна Ярославская
31 мая 2024, 06:32
209
По предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.
Воздушная тревога, укрытие, ракетный удар
РФ нанесла по Киеву ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ночь на 31 мая враг в Украине объявлялась воздушная тревога, во время которой в Киеве прогремел мощный взрыв. Армия страны-агрессора РФ нанесла по Киеву ракетный удар.

Как сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, по предварительным данным, противник применил крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

В результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.

видео дня

По данным оперативной сводки на эту минуту - обошлось без жертв.

Ракетный удар по Харькову 31 мая

Ка сообщал Главред, минувшей ночью российские оккупанты устроили массированный обстрел Харькова. Враг ударил по 5-этажному многоквартирному дому.

На месте попадания начался мощный пожар, в доме есть серьезный обвал. Под завалами могут быть люди.

Утром стало известно, что число пострадавших из-за российского обстрела Харькова возросло до 23-х. Погибли три человека.

Среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва.

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