В Киеве прогремел взрыв: РФ ударила ракетой по столице, вспыхнул пожар

По предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-raketoy-po-kievu-vspyhnul-pozhar-chto-izvestno-10569341.html Ссылка скопирована

РФ нанесла по Киеву ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ночь на 31 мая враг в Украине объявлялась воздушная тревога, во время которой в Киеве прогремел мощный взрыв. Армия страны-агрессора РФ нанесла по Киеву ракетный удар.

Как сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, по предварительным данным, противник применил крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

В результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.

видео дня

По данным оперативной сводки на эту минуту - обошлось без жертв.

Ракетный удар по Харькову 31 мая

Ка сообщал Главред, минувшей ночью российские оккупанты устроили массированный обстрел Харькова. Враг ударил по 5-этажному многоквартирному дому.

На месте попадания начался мощный пожар, в доме есть серьезный обвал. Под завалами могут быть люди.

Утром стало известно, что число пострадавших из-за российского обстрела Харькова возросло до 23-х. Погибли три человека.

Среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред