РФ ночью массированно обстреляла базу отдыха на Харьковщине: есть жертва и раненые

Оккупанты ударили по меньшей мере пятью ракетами по Слобожанской громаде Харьковщины, рассказал Олег Синегубов.

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Россияне нанесли ракетный удар по Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скриншот из видео

В ночь на 3 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харьковской области. В результате обстрела РФ повреждения получили дома базы отдыха, есть погибший и раненые. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, после полуночи оккупанты ударили по Слобожанской общине. Для массированной атаки россияне использовали по меньшей мере пять ракет.

"В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются", - рассказал Синегубов. видео дня

Также ранения получили двое гражданских - мужчина и женщина.

"Повреждены дома базы отдыха", - добавил глава ОВА.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Атака РФ по Украине 1 июня - детали

Напомним, в ночь на субботу, 1 июня, Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты целились по энергетическим объектам в пяти областях Украины.

Во время этой массированной атаки серьезные повреждения получили две теплоэлектростанции группы ДТЭК. Пресс-служба ДТЭК сообщила о сильных повреждениях оборудования на станциях. Также россияне атаковали две украинские гидроэлектростанции.

Как сообщал Главред, в ночь на 1 июня российские оккупанты выпустили 53 ракеты различных типов и 47 ударных беспилотников. Воздушные Силы ВС Украины сбили 81 воздушную цель.

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