Ракетный удар по Украине: в ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря - рф.);
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);
- 47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск - рф).
"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 1 крылатая ракета "Искандер-К"; 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"", - отмечают в Воздушных Силах.видео дня
Там также добавляют, что российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары по Украине ракетами и дронами - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 31 мая в Киеве прогремел взрыв - РФ ударила ракетой по столице, вспыхнул пожар. По предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.
Позже стало известно, что РФ ударила по Киеву "Искандером" - в КМВА рассказали о последствиях атаки. После утренней атаки уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе - на нее упали обломки. Повреждены склады и автомобили. Обошлось без жертв.
Кроме этого, в ночь на 31 мая в Харькове ракета РФ попала в жилую пятиэтажку - пострадали 23 человека, трое - погибли. Армия РФ применила тактику двойного удара. Среди раненых - медик экстренной медицинской помощи, повреждено авто "скорой".
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