РФ ударила ракетами по конно-спортивному клубу на Харьковщине: что известно о "прилетах"

В Харькове произошел ракетный обстрел по двум локациям. Пострадали 7 человек.

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Ракетный удар по Харьковщине оккупанты нанесли в ночь на 30 мая / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Ночью 30 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Малая Даниловка в Харьковском районе и по городу Харьков.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в Telegram, что в Малой Даниловке есть два "прилета" на территории учебного заведения, в результате чего разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития.

В Харькове произошел ракетный обстрел по двум локациям.

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"Попадание в двухэтажное административное здание коммунального предприятия, вследствие чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием", - написал Синегубов.

По его словам, легкие повреждения получили 6 женщин и 1 мужчина.

Ракетный удар по Украине в ночь на 30 мая 2024

В ночь на 30 мая российские оккупанты в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Враг осуществил комбинированный удар по Украине, выпустив по городам "Шахеды" и крылатые ракеты типа Х-101.

Все внимание враг сосредоточил на Староконстантинове.

В Харькове также гремели взрывы - враг выпустил по городу восемь ракет. Под вражеский ракетный удар попал объект критической инфраструктуры одного из районов города. Пострадали четыре человека.

На месте прилета вспыхнул пожар, перебит газопровод, пострадали и окрестные дома - там много выбитых окон.

Также враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар.

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что оккупанты нанесли по Украине ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Силы ПВО сбили 7 крылатых ракет и 32 ударных дрона.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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