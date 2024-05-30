РФ ударила ракетами по конно-спортивному клубу на Харьковщине: что известно о "прилетах"

Ночью 30 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Малая Даниловка в Харьковском районе и по городу Харьков.
Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в Telegram, что в Малой Даниловке есть два "прилета" на территории учебного заведения, в результате чего разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития.
В Харькове произошел ракетный обстрел по двум локациям.
"Попадание в двухэтажное административное здание коммунального предприятия, вследствие чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием", - написал Синегубов.
По его словам, легкие повреждения получили 6 женщин и 1 мужчина.
Ракетный удар по Украине в ночь на 30 мая 2024
В ночь на 30 мая российские оккупанты в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Враг осуществил комбинированный удар по Украине, выпустив по городам "Шахеды" и крылатые ракеты типа Х-101.
Все внимание враг сосредоточил на Староконстантинове.
В Харькове также гремели взрывы - враг выпустил по городу восемь ракет. Под вражеский ракетный удар попал объект критической инфраструктуры одного из районов города. Пострадали четыре человека.
На месте прилета вспыхнул пожар, перебит газопровод, пострадали и окрестные дома - там много выбитых окон.
Также враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар.
Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что оккупанты нанесли по Украине ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Силы ПВО сбили 7 крылатых ракет и 32 ударных дрона.
Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы
Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.
Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.
По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".
Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.
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