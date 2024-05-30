Россия наносит массированный удар по Украине: во многих областях - взрывы

Российские оккупанты в ночь на 30 мая выпустили по Украине дроны и ракеты. В ряде областей прогремели взрывы, работала ПВО.
Воздушная тревога 30 мая - карта
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.
Накануне мониторинговые каналы предупреждали об активности стратегической авиации России в районе аэродрома "Оленья". Всего военные насчитали четыре активных борта Ту-95.
Ракетоносители Черноморского флота находились в портах базирования.
Взрывы сегодня - подробности атаки РФ на Харьков и другие города
Воздушные силы отчитывались о массированном пуске "Шахедов", силы ПВО отработали в ряде городов.
Кроме того, РФ нанесла удары по Харькову баллистическими ракетами типа С-300 из Белгородской области, о чем сообщали мониторинговые каналы. Была информация о пусках КАБов по области.
По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, по состоянию на 2:17 страна-агрессор нанесла 5 ударов по Харьковскому району. Удары были нанесены по критической инфраструктуре.
В Харькове после прилетов есть возгорание объекта газовой инфраструктуры и двое пострадавших - люди получили осколочные ранения, добавил Синегубов.
Отдельно сообщалось о работе ПВО в Староконстантинове Хмельницкой области.
Россия выпустила ракеты Х-101 – что известно
В 2:55 Россия выпустила по Украине крылатые ракеты Х-101, по данным Воздушных сил, из Саратовской области.
Угроза ударов для Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.
Крылатые ракеты залетели через Сумскую область двумя группами.
Удары России по Украине - последние новости
Как писал Главред, вчера днем, 29 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Погибли два человека, еще трое - получили ранения. А уже вечером взрывы прогремели в Одессе и Харькове.
Иностранные военные эксперты соглашаются, что самым эффективным способом предотвращения новых ударов России являются атаки западным оружием на пусковые установки и истребители России на территории страны-агрессора.
Стоит заметить, что НАТО приближается к отмене ограничения на использование переданного Украине западного вооружения по территории России. Ранее это считалось "красными линиями" Альянса, чтобы избежать прямого столкновения с силами РФ.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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