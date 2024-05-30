Россия наносит массированный удар по Украине: во многих областях - взрывы

Россияне в очередной раз применили против Украины стратегическую авиацию. Читайте ниже подробности удара России 30 мая.

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Россия наносит удары по Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншот карты воздушных тревог, ГСЧС Харьковщины

Российские оккупанты в ночь на 30 мая выпустили по Украине дроны и ракеты. В ряде областей прогремели взрывы, работала ПВО.

Воздушная тревога 30 мая - карта

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Накануне мониторинговые каналы предупреждали об активности стратегической авиации России в районе аэродрома "Оленья". Всего военные насчитали четыре активных борта Ту-95.

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Ракетоносители Черноморского флота находились в портах базирования.

Взрывы сегодня - подробности атаки РФ на Харьков и другие города

Воздушные силы отчитывались о массированном пуске "Шахедов", силы ПВО отработали в ряде городов.

Кроме того, РФ нанесла удары по Харькову баллистическими ракетами типа С-300 из Белгородской области, о чем сообщали мониторинговые каналы. Была информация о пусках КАБов по области.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, по состоянию на 2:17 страна-агрессор нанесла 5 ударов по Харьковскому району. Удары были нанесены по критической инфраструктуре.

В Харькове после прилетов есть возгорание объекта газовой инфраструктуры и двое пострадавших - люди получили осколочные ранения, добавил Синегубов.

Отдельно сообщалось о работе ПВО в Староконстантинове Хмельницкой области.

Россия выпустила ракеты Х-101 – что известно

В 2:55 Россия выпустила по Украине крылатые ракеты Х-101, по данным Воздушных сил, из Саратовской области.

Угроза ударов для Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.

Крылатые ракеты залетели через Сумскую область двумя группами.

Удары России по Украине - последние новости

Как писал Главред, вчера днем, 29 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Погибли два человека, еще трое - получили ранения. А уже вечером взрывы прогремели в Одессе и Харькове.

Иностранные военные эксперты соглашаются, что самым эффективным способом предотвращения новых ударов России являются атаки западным оружием на пусковые установки и истребители России на территории страны-агрессора.

Стоит заметить, что НАТО приближается к отмене ограничения на использование переданного Украине западного вооружения по территории России. Ранее это считалось "красными линиями" Альянса, чтобы избежать прямого столкновения с силами РФ.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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