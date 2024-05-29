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Россия поздно вечером выпустила ракеты: на Юге - взрывы

Яна Ставская
29 мая 2024, 22:49
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Воздушная тревога связана с угрозой применения Россией баллистического вооружения.
Россия поздно вечером выпустила ракеты: на Юге - взрывы
Россия снова атакует Украину / Коллаж Главреда. Фото: скриншот карты воздушных тревог, ГСЧС Харьковщины

Российские оккупанты в среду вечером, 29 мая, выпустили по Украине ракеты. В Одессе прогремели взрывы.

Воздушная тревога 29 мая - карта

По состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, включая центральный и южный регионы.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики Россией в "красных зонах".

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении военных.

До этого ВС фиксировали активность тактической авиации россиян на северо-восточном и восточном направлениях. Тогда как власти Харьковской области подтвердили очередные удары РФ по областному центру.

Взрывы в Одессе - детали

После объявления тревоги в Одессе прогремели взрывы, писало Суспільне.

Сейчас других подробностей вражеской атаки от местных властей нет.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удары по Украине – где взрывы

Как писал Главред, сегодня днем, 29 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Погибли два человека, еще трое - получили ранения.

А днем ​​28 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Впоследствии стало известно, что Россией были выпущены 2 баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер", однако зафиксирован только один прилет.

Иностранные военные эксперты соглашаются, что наиболее эффективным способом предотвращения новых ударов России являются атаки западным оружием на пусковые установки и истребители России на территории страны-агрессора.

Следует отметить, что НАТО приближается к отмене ограничения на использование переданного Украине западного вооружения по территории России. Ранее это считалось "красными линиями" Альянса во избежание прямого столкновения с силами РФ.

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