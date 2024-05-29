Россия поздно вечером выпустила ракеты: на Юге - взрывы

Российские оккупанты в среду вечером, 29 мая, выпустили по Украине ракеты. В Одессе прогремели взрывы.
Воздушная тревога 29 мая - карта
По состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, включая центральный и южный регионы.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики Россией в "красных зонах".
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении военных.
До этого ВС фиксировали активность тактической авиации россиян на северо-восточном и восточном направлениях. Тогда как власти Харьковской области подтвердили очередные удары РФ по областному центру.
Взрывы в Одессе - детали
После объявления тревоги в Одессе прогремели взрывы, писало Суспільне.
Сейчас других подробностей вражеской атаки от местных властей нет.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Удары по Украине – где взрывы
Как писал Главред, сегодня днем, 29 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Погибли два человека, еще трое - получили ранения.
А днем 28 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Впоследствии стало известно, что Россией были выпущены 2 баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер", однако зафиксирован только один прилет.
Иностранные военные эксперты соглашаются, что наиболее эффективным способом предотвращения новых ударов России являются атаки западным оружием на пусковые установки и истребители России на территории страны-агрессора.
Следует отметить, что НАТО приближается к отмене ограничения на использование переданного Украине западного вооружения по территории России. Ранее это считалось "красными линиями" Альянса во избежание прямого столкновения с силами РФ.
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