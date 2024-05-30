Гривна "упадет": прогноз эксперта по курсу валют на июнь 2024 года

Эксперт убежден, что НБУ усилит девальвацию гривны из-за дефицита госбюджета.

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Каким будет курс доллара в июне 2024 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Курс доллара в июне этого года вырастет до 40,5 грн/долл. Об этом заявил независимый эксперт Александр Хмелевский в эксклюзивном прогнозе Главреду.

Он убежден, что НБУ придется усиливать девальвацию гривны из-за огромного дефицита госбюджета и дефицита торгового баланса.

"В мае Нацбанк провел очередной этап валютной либерализации. Так предприятия получили возможность покупать валюту для оплаты услуг иностранных компаний без ограничений. Также предприятиям разрешено платить проценты по иностранным кредитам, которые были получены до 20 июня 2023 г. Кроме того предприятия с иностранным капиталом теперь могут выплачивать дивиденды за текущий год. Однако, массовая выплата дивидендов за 2024-й начнется только в 2025-м. Такая либерализация приведет к росту спроса на валюту, а значит Нацбанку придется увеличить объем валютных интервенций", - сказал Хмелевский. видео дня

В госбюджете на 2024-й среднегодовой курс доллара заложен на уровне 40,7 грн. Поэтому в июне курс доллара на межбанке достигнет отметки 40 грн и превысит ее. Также в последние дни наблюдается рост спроса на наличную валюту. Курс евро на межбанке в июне может достичь уровня 44 грн.

Изменения курса доллара - последние новости

Ранее сообщалось, что в среднем один доллар в Украине в 2024 году будет стоить 41 гривну. В ближайшие несколько лет доллар станет дороже 54 гривен, говорится в отчете World Economic Outlook.

В то же время, угрозы резкого роста курса доллара США относительно гривны нет, однако его колебания неизбежны, рассказал экономист и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Напомним, в Украине банки и пункты обмена не будут принимать банкноты с признаками значительного износа или повреждения.

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