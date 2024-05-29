Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

"Главред" опросил экспертов по поводу того, что может ожидать украинцев с 1 июня нынешнего года - тариф на свет, перерасчет пенсий, цены на продукты и топливо.

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Что меняется с 1 июня? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Будет ли перерасчет пенсий с 1 мая?

В Украине с 1 июня 2024 года планируется новый перерасчет пенсий для тех пенсионеров, которые еще работают.

Но, как рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, он считает, что в среднем повышение будет незначительным ‒ в районе 170 грн.

"Поскольку пенсионеры продолжают работать, то их страховой стаж растет, соответственно растет и размер пенсии. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам осуществляется каждые 2 года. Сам перерасчет пенсий должен осуществляется 1 апреля. Но поскольку Пенсионный фонд получает данные об уплате ЕСВ с некоторым опозданием, то работающие пенсионеры получат доплаты в июне. Причем они получат доплаты и за два предыдущих месяца. Доплаты получат более 600 тысяч пенсионеров. В среднем увеличение пенсий будет составлять 170 грн", ‒ сказал он. видео дня

Как рассказала "Главреду" адвокат из адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, для пересчета пенсий работающим пенсионерам нужно совершить четко определенный протокол действий.

"Для начала такого процесса нужно подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда Украины. Как это может повлиять на сумму пенсии? Если заработная плата за эти 24 месяца не превышала среднюю по стране, то здесь коэффициенты заработка не изменятся и перерасчет произойдет только за счет отработанных лет. В таком случае это может быть плюс 20 грн, а может плюс 100 грн к пенсии, в зависимости от того, в каком году лицо вышло на пенсию. Вместе, с тем, если лицо, находясь на пенсии продолжало работать и получало заработную плату выше средней по стране, то такой перерасчет пенсии может увеличить сумму пенсии такого лица и на 1000 грн", ‒ сказала она.

Как говорит Воронкова, до февраля 2023 года пенсионеры, которые находятся в возрастной вилке от 70 до 80 лет, могли рассчитывать на пресловутую "доплату за возраст". Но 24 февраля Кабмин принял постановление №168, которое ее отменяло.

"До принятия постановления Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года № 168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году", пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет могли рассчитывать на дополнительную выплату, известную как "доплата за возраст". Однако, с принятием этого постановления от 24 февраля 2023 года, данная доплата была отменена. Это изменение повлияло на многочисленных пенсионеров, которые полагались на дополнительную финансовую поддержку в связи с возрастными потребностями. Постановление, направленное на индексацию пенсий и повышение уровня социальной защиты, одновременно отменило доплату за возраст, что вызвало беспокойство среди пенсионеров этой возрастной группы. Вместе с тем, постановление об индексации пенсии в этом году эту ситуацию немного решила путем установления доплат к минимальному размеру пенсии установленного для соответствующей возрастной категории лиц", ‒ утверждает адвокат.

Что будет с курсом доллара с 1 июня?

Как рассказал в эксклюзивном прогнозе "Главреду" Александр Хмелевский, с учетом огромного дефицита госбюджета и дефицит торгового баланса, НБУ придется усиливать девальвацию гривны. И поэтому курс доллара к национальной валюте в июне вырастет примерно до 40,5 грн.

"В мае Нацбанк провел очередной этап валютной либерализации. Так предприятия получили возможность покупать валюту для оплаты услуг иностранных компаний без ограничений. Также предприятиям разрешено платить проценты по иностранным кредитам, которые были получены до 20 июня 2023 г. Кроме того предприятия с иностранным капиталом теперь могут выплачивать дивиденды за текущий год. Однако, массовая выплата дивидендов за 2024-й начнется только в 2025-м. Такая либерализация приведет к росту спроса на валюту, а значит Нацбанку придется увеличить объем валютных интервенций. Учитывая огромный дефицит госбюджета и дефицит торгового баланса, Нацбанку придется усиливать девальвацию гривны. В госбюджете на 2024-й среднегодовой курс доллара заложен на уровне 40,7 грн. Поэтому в июне курс доллара на межбанке достигнет отметки 40 грн и превысит ее. Также в последние дни наблюдается рост спроса на наличную валюту. Курс наличного доллара колеблется в районе отметки 40 грн. Ожидается его дальнейший рост до 40,5 грн. Курс евро на межбанке в июне может достичь уровня 44 грн", ‒ сказал эксперт.

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Как могут поднять тариф на электричество с 1 июня?

Как рассказал в эксклюзивном прогнозе "Главреду" Александр Хмелевский, по всей вероятности, тариф на свет для украинцев вырастет с нынешнего показателя в 2.64 грн за киловатт-час до 3,5 грн. Но не исключено, что более серьезное повышение цен состоится немногим позже ‒ к примеру, с 1 июля.

"Сейчас решение о повышении цен на электроэнергию с 1 июня еще не принято. Однако этот вопрос активно обсуждается. Скорее всего новый тариф для населения будет на уровне 3,5 грн за кВт. Похоже, что повышение тарифов будет несколько отложено. Возможно оно состоится с 1 июля или позже. Отключение поставок электроэнергии населению, которое сейчас происходит, является своеобразной подготовкой общества к повышению тарифов. Нас уверяют, что энергосистема претерпела огромные разрушения и для ее восстановления нужно повысить тарифы. Тем не менее, Запад предоставляет Украине немалую помощь для восстановления энергосистемы, как финансовую, так и поставками энергооборудования. Этой помощи при эффективном использовании вполне достаточно, чтобы обеспечить восстановление энергосистемы без повышения тарифов", ‒ заявил он.

Цены на топливо с 1 июня

Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" Александр Хмелевский,

"Дефицит топлива в июне не ожидается. За первые четыре месяца 2024 года Украина импортировала 2,3 млн тонн бензина и дизеля (хотя это на 7 % меньше, чем в 2023 году ‒ однако на 9 % больше, чем в 2021 году). […] Снижение поставки нефтепродуктов в Украину в ближайшие месяцы не ожидается. Ходят слухи, что из-за принятия нового закона о мобилизации, водители бензовозов будут бояться выходить в рейсы и это приведет к перебоям в поставках. Тем не менее, основная масса импорта горючего в Украину осуществляется железнодорожным транспортом. Поэтому, даже если импорт горючего автотранспортом сократится, то железная дорога может заместить непоставленные объемы", ‒ сказал он.

Но, как напомнил Хмелевский, в мае Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №11256, который предусматривает постепенное приближение акцизов в Украине к уровню ЕС.

"Если Верховная Рада в ближайшее время примет этот законопроект, то акцизы и соответственно цены на топливо могут вырасти уже с 1 июля. Однако, вполне возможно рассмотрение законопроекта затянется и повышение акцизов произойдет несколько позже. Законопроект предусматривает, что акцизы на бензин вырастут 213,5 евро за тысячу литров до 242,6 евро, а акцизы на дизельное топливо ‒ с 139,5 евро за тысячу литров до 177,6 евро, акцизы на сжиженный газ с 52 евро за тысячу литров до 55,6 евро. Следующее повышение акцизов ожидается с 1 января. Если Верховная Рада одобрит, предложенные Кабмином акцизы, то цены на топливо могут вырасти на 10-15%. Однако, такое повышение будет не раньше июля - августа. Сейчас цены на топливо, которые росли с начала года, стабилизировались", – сказал эксперт.

Цены на продукты повысят с 1 июня?

В летний период 2024 года будут умеренно расти цены на сахар, мясо и "молочку" ‒ в том числе и из-за проблем в энергетической системе Украины. Во всяком случае, так утверждает в своем прогнозе для "Главреда" Александр Хмелевский.

"Будет происходить умеренный рост цен на мясо и молочные продукты. Это связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота и дефицитом молока в Украине. Также летом забой скота снижается, поэтому уменьшаются поставки мяса. Будут расти цены на сахар, ведь сезон уборки сахарной свеклы еще не скоро, сейчас распродаются старые запасы сахара. Также по мере созревания ягод и фруктов люди будут варить варенье, что увеличит спрос на сахар. Среди факторов, которые будут способствовать росту цен на продукты - рост цен на электроэнергию и перебои в ее поставке. Отключение предприятий от энергоснабжения негативно сказывается на их работе, увеличиваются простои, портится продукция, растет ее себестоимость. Электроэнергия произведенная генераторами имеет значительно более высокую себестоимость, чем электроэнергия от электростанций. Если предприятия будут использовать генераторы, то себестоимость их продукции также возрастет", – сказал он.

Но, говорит Хмелевский, при этом в июне по-прежнему будут дешеветь овощи, некоторые ягоды (в первую очередь клубника), а также куриные яйца.

"Летом наблюдается снижение цен на ранние овощи. Все больше овощей созревает, предложение увеличивается, поэтому цены снижаются. В мае уже существенно снизились цены на огурцы, помидоры, зелень. В июне цены на эти продукты будут продолжать снижаться. Также будут снижаться цены на ранний картофель и капусту. В мае существенно подешевели яйца. В июне можно ожидать продолжения этой тенденции, хотя снижение цен уже не будет значительным. Будут снижаться цены на клубнику", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - незалежний експерт з питань економіки. Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия". Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

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