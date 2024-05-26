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Сколько стажа минимально нужно для пенсии: как правильно посчитать

Дмитрий Видоменко
26 мая 2024, 10:11
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Минимальный стаж для получения пенсии составляет 15 лет (если. конечно, человеку исполнилось 65 лет), говорят в Пенсионном фонде.
Монеты, старик
Сколько стажа минимально нужно для пенсии: как правильно посчитать / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине минимальный стаж для получения пенсии составляет 15 лет. Правда, с ним украинцы могут выйти на заслуженный отдых только после того, как им исполнилось 65 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

По словам чиновников, в 2024 году произошли изменения в требованиях к страховому стажу для получения пенсии по возрасту.

Начиная с 1 января для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, граждане должны иметь по крайней мере 31 год страхового стажа. Те же, кто достиг 60 лет, но не имеют достаточного стажа, смогут получить пенсию в 63 года (если они накопили не менее 21 года).

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При наличии стажа от 15 до 20 лет, пенсионные выплаты могут быть назначены в 65 лет. Люди со стажем менее 15 лет, говорят в ПФУ, будут иметь право на государственную социальную помощь вместо пенсионных выплат в возрасте 65 лет.

Ее размер будет рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, которые потеряли трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода. При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц (сейчас данный показатель 2361 грн).

Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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