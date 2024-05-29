Оккупанты ударили ракетой по Сумщине: есть жертвы и пострадавшие

Ракетный удар оккупанты нанесли по Краснопольской общине.

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На месте ракетного удара работают все необходимые службы / Фото: ГосЧС

В среду, 29 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Погибли два человека, еще трое - получили ранения.

"Враг еще раз совершил преступление против мирного населения Сумщины", - сообщили в Сумской областной военной администрации.

По данным ОВА, ракетный удар оккупанты нанесли по Краснопольской общине.

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Поврежден дом культуры, административные здания.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

"Соблюдайте правила безопасности, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - добавили в ОВА.

Угроза для Сумщины со стороны РФ - прогнозы

Страна-агрессор Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока что сил хватает для проведения определенных действий в пограничье, но не для начала полноценного наступления на Сумы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Издание Reuters писало о том, что РФ может готовиться к крупному наступлению уже в ближайшие недели.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что у оккупантов пока недостаточно сил, чтобы воплотить в жизнь все их планы и еще и начать наступление на Сумскую область.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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