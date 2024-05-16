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РФ стягивает силы под Сумскую область, может начаться наступление - Reuters

Ангелина Подвысоцкая
16 мая 2024, 21:55
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Российские оккупанты могут пойти в наступление в ближайшие недели.
ВСУ
РФ готовится к масштабному наступлению / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Российские оккупанты наращивают свои силы возле границы с Сумской областью. Это может указывать на подготовку РФ к крупному наступлению уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters.

Ситуацию с наступлением РФ осложняют и задержки с поставками западного оружия. Сообщается, что враг стягивает на границу с Сумской областью свои небольшие подразделения.

Аналитик Black Bird Group Паси Паройнен убежден, что в Харьковской области россияне пытались втянуть в бой ограниченные резервы ВСУ перед началом своего основного летнего наступления.

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"Если Украина перераспределит силы в Харькове и Сумах, она сможет сохранить часть территории, возможно, предотвратить артиллерийские обстрелы мирных жителей Харькова, возможно, даже оттеснить противника к границе. Но это может стоить им войны, если резервы не будут доступны для реагирования на кризисы во время летнего наступления России", - сказал аналитик.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, президент Зеленский заявил, что для защиты Харькова нужно как минимум две американские системы ПВО "Patriot". Он подчеркнул, что так Россия не сможет захватить Харьков.

Также Bild пишет, что оккупационные войска захватили больницу в центре Волчанска. Зато украинские источники утверждают, что группа ВС РФ отброшена, и бои продолжаются.

Как сообщал Главред, на Харьковском направлении ситуация остается сложной. Силам обороны Украины удалось сорвать планы РФ по продвижению в пределах города Волчанск на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ. По их словам, враг значительно снизил активность.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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