ВСУ сорвали планы РФ: в Генштабе рассказали о ходе боев на севере Волчанска

Ситуация на Харьковском направлении остается динамичной и сложной. Силы обороны Украины смогли сорвать планы РФ по продвижению в пределах города Волчанск на Харьковщине. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
В Генштабе отметили, что благодаря решительным действиям Сил обороны российские оккупанты значительно снизили свою активность.
"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны",- говорится в сообщении.видео дня
Кроме того, в сводке сообщается, что с начала суток 16 мая подразделения Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на северной окраине города Волчанск. Украинские военные продолжают российских оккупантов под огневым контролем.
"Действия продолжаются, ситуация контролируемая", - резюмировали в сводке Генштаба ВСУ.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Ситуация в Волчанске - что известно о наступлении РФ на Харьковщине
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты силами пехотных подразделений смогли зайти в город Волчанск Харьковской области. Враг пытается закрепиться на севере города. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Украинские военные остановили наступление врага и частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска на Харьковщине. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Российские оккупанты пытались осуществить блицкриг в Харьковской области. Однако враг до сих пор уничтожается украинскими военными в пределах 3-6 километров от границы с Украиной. О том, удалось ли РФ добиться желаемого, рассказал военнослужащий ВСУ и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
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