ВСУ сорвали планы РФ: в Генштабе рассказали о ходе боев на севере Волчанска

По данным Генштаба, российские войска не смогли закрепиться в пределах городской застройки на севере Волчанска, ситуация на этом направлении под контролем ВСУ.

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ВСУ сорвали планы врага закрепиться на севере Волчанска / Коллаж Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад", deepstatemap

Ситуация на Харьковском направлении остается динамичной и сложной. Силы обороны Украины смогли сорвать планы РФ по продвижению в пределах города Волчанск на Харьковщине. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что благодаря решительным действиям Сил обороны российские оккупанты значительно снизили свою активность.

"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны",- говорится в сообщении. видео дня

Кроме того, в сводке сообщается, что с начала суток 16 мая подразделения Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на северной окраине города Волчанск. Украинские военные продолжают российских оккупантов под огневым контролем.

"Действия продолжаются, ситуация контролируемая", - резюмировали в сводке Генштаба ВСУ.

Ситуация в Волчанске - что известно о наступлении РФ на Харьковщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты силами пехотных подразделений смогли зайти в город Волчанск Харьковской области. Враг пытается закрепиться на севере города. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Украинские военные остановили наступление врага и частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска на Харьковщине. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты пытались осуществить блицкриг в Харьковской области. Однако враг до сих пор уничтожается украинскими военными в пределах 3-6 километров от границы с Украиной. О том, удалось ли РФ добиться желаемого, рассказал военнослужащий ВСУ и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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