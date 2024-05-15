Вражеская пехота уже там: стала известна ситуация в городах Харьковской области

Пехотные группы страны-агрессора России зашли в Волчанск Харьковской области. Известно, что оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
"Если говорить о ситуации, которая в Волчанске, то враг пытается закрепиться на северной части города, небольшими пехотными группами пытается зайти. Наша задача - уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться", - сказал спикер.
Он отметил, что украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против оккупантов. В частности, когда враг техникой подвозит пехоту.
"Подтянуты резервы. Действительно очень такие эффективные боеспособные подразделения сейчас у Волчанска и держат это направление. Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли", - добавил Лазуткин.
Спикер Минобороны также отметил, что сегодня главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому.
"Поэтому продолжается боевая работа. Понятное дело, что ситуация непростая, что напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы. Действительно задача наша уничтожить оккупанта. И это делается в большом количестве. Оккупанты погибают на подходах к Волчанску, его окрестностях и в самом городе тоже", - отметил Дмитрий Лазуткин.
Кто такой Дмитрий Лазуткин?
Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Ситуация в Волчанске - последние новости
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты не смогли прорваться к Волчанску Харьковской области. Информация о заходе врага к населенному пункту, по словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", не соответствовала действительности.
В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан считает, что российские оккупанты выбрали Волчанск Харьковской области своим главным направлением и хотят двигаться вдоль железной дороги.
Также, российские оккупанты усилили обстрелы города Волчанск, который расположен у границы с РФ. Россияне превращают Волчанск в Бахмут, разрушая все на своем пути.
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