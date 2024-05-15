"Враг занимает позиции на улицах": в полиции рассказали о ситуации в Волчанске

Ситуация в Волчанске Харьковской области крайне сложная - враг занимает позиции на улицах города. Об этом 15 мая сообщил на своей странице в Instagram полицейский Денис Ярославский.
Он призвал людей эвакуироваться.
"Сегодня 15 мая 2024 года. Полиция находится в городе Волчанске. Продолжаются активные бои", - сказал он.
По его словам, полиция находится в городе и помогает местным жителям.
"Ситуация в Волчанске очень сложная. Враг занимает позиции на улицах Волчанска", - сказал Ярославский.
Смотрите видео - Полицейский рассказал о ситуации в Волчанске:
Бои за Волчанск - последние новости
Российские оккупационные войска бросили значительное количество пехоты для того, чтобы закрепиться в окрестностях города Волчанск на Харьковщине. По данным Deepstate, враг осуществляет попытки закрепиться в окрестностях города Волчанск для дальнейшего продвижения и захвата населенного пункта.
Аналитики Института изучения войны считают, что наступление российских оккупантов с целью захвата Волчанска в Харьковской области стало результатом негласной политики Запада, которая ограничивает Украину в использовании западных вооружений для ударов по законным военным целям на территории России.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум". Вместе с тем Буданов прогнозирует, что стабилизировать фронт и потеснить россиян через границу получится в течение следующих нескольких дней.
Аналитики Института изучения войны заявили, что темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился за последние 24 часа. Вероятно, это случилось из-за новой тактики военных и больших потерь россиян. Аналитики Института изучения войны отмечают в своем отчете, что оккупанты планируют объединить плацдармы в Липцах и Волчанске и создать пограничную "буферную зону".
Что известно о городе Волчанск?
Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.
В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливали населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.
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