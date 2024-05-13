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Россияне пытаются окружить Волчанск: в ISW назвали причину наступления на Харьковщине

Руслана Заклинская
13 мая 2024, 09:24
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Оккупанты хотят перерезать наземные линии связи и изолировать украинскую оборону Волчанска от других районов.
Россияне пытаются окружить Волчанск: в ISW назвали причину наступления на Харьковщине
Войска РФ наступают на Волчанск с нескольких направлений / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Наступление российских оккупантов с целью захвата Волчанска в Харьковской области стало результатом негласной политики Запада, которая ограничивает Украину в использовании западных вооружений для ударов по законным военным целям на территории России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков ISW, российские войска пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через Бугруватку, Старицу и Избицкое на запад по дороге С-210817 и через Волчанские Хутора на восток по дороге О-210825. Захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы украинские наземные линии связи с Волчанском и усложнил бы оборону города.

"Захват российскими войсками любого из этих населенных пунктов перерезал бы эти украинские наземные линии связи с Волчанском и сделал бы остальные линии связи (трассу Т-2104) все более важными для обороны города", - отметили аналитики.

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Эксперты добавили, что российские войска также пытаются уничтожить мосты через водные объекты для изоляции украинской обороны Волчанска от других районов.

ISW отмечает, что анализ ситуации от украинского военного обозревателя Константина Машовца подтверждает, что Волчанск является основным направлением российского наступления на севере Харьковской области. Оккупанты планируют обойти город с юго-запада и юга. Также Машовец отметил, что близость Волчанска к границе предоставляет россиянам "много возможностей".

"В частности, россияне способны проводить операции с ограниченными силами и средствами для достижения конкретного результата. Также близость города предоставляет российским войскам "небольшое плечо доставки" для обеспечения стабильного контроля и огневой поддержки без перемещения артиллерии. Также расположение позволяет быстро доставлять топливо и оружие на линию фронта", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Наступление России в Харьковской области - последние новости по теме

Как сообщал Главред, российское наступление в Харьковской области продолжается. Враг оккупировал несколько сел и приближается к городу Волчанск. Бои происходят в Лукьянцах и Липцах. Аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского и оккупировал села: Морозовец, Олейниково и Зеленое.

Также генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко рассказал, что ситуация в зоне ответственности 125-й Отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области сложная, но под контролем. Враг достиг условных успехов, но понес огромные потери в военной технике и живой силе. Бойцы бригады отражают атаки противника и наносят удары по оккупантам.

Кроме этого, президент Зеленский заявил, что задача ВСУ на Харьковщине - наносить россиянам как можно большие потери. Населенные пункты на севере Харьковской области превратились из "серой зоны" в зону ведения боевых действий. Оккупанты пытаются закрепиться на некоторых участках и используют другие для дальнейшего продвижения.

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война в Украине Харьковская область война России и Украины Институт изучения войны
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