Россияне пытаются окружить Волчанск: в ISW назвали причину наступления на Харьковщине

Наступление российских оккупантов с целью захвата Волчанска в Харьковской области стало результатом негласной политики Запада, которая ограничивает Украину в использовании западных вооружений для ударов по законным военным целям на территории России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков ISW, российские войска пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через Бугруватку, Старицу и Избицкое на запад по дороге С-210817 и через Волчанские Хутора на восток по дороге О-210825. Захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы украинские наземные линии связи с Волчанском и усложнил бы оборону города.

Эксперты добавили, что российские войска также пытаются уничтожить мосты через водные объекты для изоляции украинской обороны Волчанска от других районов.

ISW отмечает, что анализ ситуации от украинского военного обозревателя Константина Машовца подтверждает, что Волчанск является основным направлением российского наступления на севере Харьковской области. Оккупанты планируют обойти город с юго-запада и юга. Также Машовец отметил, что близость Волчанска к границе предоставляет россиянам "много возможностей".

"В частности, россияне способны проводить операции с ограниченными силами и средствами для достижения конкретного результата. Также близость города предоставляет российским войскам "небольшое плечо доставки" для обеспечения стабильного контроля и огневой поддержки без перемещения артиллерии. Также расположение позволяет быстро доставлять топливо и оружие на линию фронта", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.