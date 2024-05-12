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Наступление РФ в Харьковской области: в США сделали прогноз о восточном фронте

Андрей Ганчук
12 мая 2024, 19:02
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Соединенные Штаты и 50 союзников Украины никуда не денутся, пусть Путин не надеется на свои планы, сказал государственный секретарь Энтони Блинкен.
Блинкен, ВСУ
ВСУ удержат Харьковскую область и весь восточный фронт - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 71-я ОЕБр

Силы обороны Украины смогут и в дальнейшем удерживать линию фронта на востоке страны. В том числе, и в Харьковской области. Все союзники продолжат помогать. Проводится работа, чтобы ускорить поставки вооружений. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В эфире CBS News он рассказал о том, что задержка военной помощи Украине, которая длилась много месяцев, "обошлась недешево". Штаты анонсировали уже второй после паузы пакет помощи в размере 400 миллионов долларов.

Как утверждает дипломат, Запад активно работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получала оружие.

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"Я убежден, что Украина сможет эффективно удерживать линию (фронта) на востоке, сможет продолжать использовать преимущества, достигнутые в Черном море… А также держать под прицелом российские силы, в том числе в Крыму, чтобы им было сложнее продолжать эту агрессию. Мы предоставляем вооружение для этого, но сейчас сложный момент", - отметил Блинкен.

Также он добавил, что Штаты и еще 50 государств-союзников Украины "никуда не денутся" – все они будут продолжать оказывать помощь.

"И если Путин думает, что сможет пересилить Украину, пересилить ее сторонников, он ошибается", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

Россия наступает в Харьковской области – главные новости:

Войска РФ 10 мая осуществили прорыв на севере Харьковщины. Оккупантам удалось продвинуться и захватить шесть сел – Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Плетеневку и Огурцово, утверждают аналитики DeepState. Обстановка может стать критической.

Долгосрочная цель оккупантов – окружить Харьков, считает военный обозреватель Александр Мусиенко. По его мнению, враг попытается построить так называемые серые или буферные зоны, и если ему в дальнейшем удастся продвинуться, может попытаться организовать полуокружение Харькова.

В районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка идут бои, Силы обороны проводят оборонительную операцию, рассказал спикер группировки Хортица Назар Волошин. Враг атакует, применяя пехоту, бронетехнику и дроны.

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