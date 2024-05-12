Долгосрочная цель – окружить Харьков: эксперт объяснил наступление войск РФ

Оккупанты в Харьковской области ставят перед собой задачи, в том числе, и по созданию так называемых буферных или санитарных зон, отметил Александр Мусиенко.

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Стратегический план России - окружение Харькова, как областного центра - Мусиенко / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Агрессор Россия проводит стратегическую наступательную операцию на севере Харьковской области. Долгосрочная цель врага – окружение Харькова. У оккупантов могут возникнуть проблемы из-за нехватки личного состава. Украинская армия действует правильно, но нужно оружие. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне на севере Харьковской области проводят стратегическое наступление. Бои идут, в том числе, практически на подходах к Волчанску.

"Я думаю, что мы можем говорить о стратегическом наступлении врага. Если раньше еще были определенные сомнения, то сейчас я могу сказать, что стратегическое намерение российских войск — это охватывающая операция и взятие в окружение Харькова как областного центра. Сейчас активность врага распространена в районе Волчанска, где уже идут бои практически на подходах. На сегодня так же враг активизировался еще в двух местах", - объяснил ситуацию Мусиенко. видео дня

По его словам, враг также намерен активизироваться в направлении Казачьей Лопани. Дополнительное направление – Грайворон и Большая Писаревка на Сумскую область, откуда оккупанты будут пытаться двигаться на Золочев Харьковской области.

"Очевидно, если мы посмотрим на карту, то активизация действий врага происходит по трем направлениям, что свидетельствует о том, что стратегически намерение операции такое", - сказал эксперт.

По его словам, у российских войск могут возникнуть проблемы, поскольку им не хватает личного состава.

"Другой вопрос: удастся ли это российским войскам достичь и сделать? Сказывается нехватка личного состава, а дальше — оборонительные действия наших войск. Они рассматривают запасной вариант, который уже озвучивали частично. Это буферная или санитарная зона как цель проведения этой операции", - добавил военный аналитик.

Войска РФ позже могут наступать на Харьков?

Как полагает Мусиенко, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, чего удастся достичь оккупантам.

"Все будет зависеть от того, будут ли они иметь какие-то успехи. Если им удастся до конца мая то, что они себе постановили, закрепиться в Волчанске и южнее, создать 10-15 км буферную зону, и они увидят перспективы для проведения наступательных действий, то они пойдут дальше. И будет намерение на взятие в полукольцо, полуокружение Харькова", - считает эксперт.

Также он не исключил, что для реализации оккупационных планов враг может перебросить определенные силы с южного фронта на захваченных территориях, часть из которых не задействована.

"Уровень любой операции, того, что сможет достичь враг, определяется тем, как быстро сейчас прибудет вооружение. Украинские силы реагируют довольно активно и быстро, действуют правильно на оборонительных рубежах, но еще нужно оружие", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Войска РФ прорвались на север Харьковской области 10 мая. По данным DeepState, они захватили шесть населенных пунктов в приграничной зоне – Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Россияне продолжают оказывать давление, ситуация может стать критической.

Генеральный штаб ВСУ в своей сводке на 12:08 12 мая сообщил, что бои с российскими оккупантами идут вдоль границы с РФ.

"На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение", - указано в сообщении.

Волчанск, Липцы и все населенные пункты на севере Харьковщины под постоянным артиллерийским огнем оккупантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация сложная, Силы обороны проводят оборонительную операцию.

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