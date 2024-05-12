Поле боя на Харьковщине расширяется: в ОГА - о ситуации в области

Увеличилось количество населенных пунктов на Харьковщине, которые простреливаются силами врага. Продолжается немедленная эвакуация местного населения, рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"За эти сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось", - указал Синегубов.
По его словам, Волчанск, Липцы и все населенные пункты северного приграничья находятся под круглосуточным огнем российских оккупантов. Ситуация сложная.
"Количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, увеличилось. Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию", - доложил руководитель области.
По данным ОГА, в Волчанске до сих пор остается до 500 человек.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Рано утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения.
Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По данным DeepState, по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без введения резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической.
Российские оккупанты своим наступлением в Харьковской области преследуют три цели, считают аналитики Института изучения войны: оттянуть украинские силы с других направлений; продвинуться к Харькову на такое расстояние, которое позволило бы бить из артиллерии; создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить контрнаступательные операции защитников Украины в этом регионе.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация на фронте "сложная". ВСУ ведут "жесткую оборону" - для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые.
Что за город Волчанск?
Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
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